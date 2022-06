El teu horòscop d'avui: 13 de juny de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 12/06/2022 a les 11:50

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Atenció al tipus de paraules que aboquis a les reunions socials, hi ha facilitat perquè malinterpretin els teus comentaris. Cuida més la teva imatge, avui val estar callat i observar més.Cuida els teus nervis ja que avui estaràs molt sensible i reaccionaràs amb geni a tot allò que et diguin. Et proposaran un negoci suggerent, els astres et protegeixen i la teva intuïció et donarà la clau.No permetis que els teus problemes, per greus que semblin, limitin la teva capacitat de lluita i èxit. Facilitat de frecs amb la família o amistats, es més diplomàtic avui i posa atenció a la dieta.Et trobaràs una mica confús en les determinacions i accions, practica la calma. A la part emocional podran aparèixer gelosia o malentesos, no et tanquis, parla més i solucionat.Compte amb els teus nervis que et podran fer tenir grans oblits i distraccions. Feliç dia en família, hi descobriràs coses noves i rebràs l'amor que mereixes. Bon dia per a negocis.La teva afectivitat i poder eròtic passarà dels límits normals. Notaran en tu una força que ho dominarà tot. Sort amb nous coneguts i si has de fer alguna inversió, fes servir la teva intuïció.No permetis que vells temors limitin una jornada plena de bones ocasions i de noves emocions. Intenta deixar de banda les pors. Confia només en la teva ment i el teu cor.Se t'estovarà el cor davant d'una situació de tipus amorós. Avui més que conquerir seràs conquerit, a més la nit promet passions irrefrenables. Forts moments íntims.Intel·lectualment i físicament et trobes en un moment molt positiu, desplegues energia pels quatre costats. El teu cor cerca aventura i la trobaràs, no oblidis les teves responsabilitats.T'arribaran notícies de persones llunyanes que gairebé havies oblidat i t'aportaran sorpreses. La teva relació amb els propers serà molt fluida i feliç. Vigila els menjars i els excessos en tot.Jornada amb sorpreses tant en l'àmbit social com en l'íntim. A l'amor hi haurà canvis que faran millorar la teva situació i sentiments. Et trobes en una bona etapa i els astres estan amb tu.Avui demostraràs més que mai la teva capacitat de comandament i habilitat. Actua netament en tot allò relacionat amb feina i guanyaràs més. La sort et somriurà, la teva intuïció t'ho dirà.