El teu horòscop d'avui: 9 de juny de 2022

Actualitzada 08/06/2022 a les 19:39

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Despeses per assumptes de família entorpiran la teva dinàmica i t'obligaran fins i tot a discutir per assumptes d'interès propi. Sabràs manejar-te bé i guanyaràs avantatge, a la teva mà està l'èxit.

La Lluna d'avui et prepara moments íntims importants i fins i tot la possibilitat d'un enamorament sobtat passional que podràs viure amb gran intensitat si ets observador. Aprofita tot, estàs de sort.No et desanimis si els teus plans tendeixen a retardar-se, estàs en el camí adequat i més tard o més d'hora rebràs la recompensa esperada. Paciència i bons aliments, tot arribarà.Sembla que les coses volen engranar millor i amb una mica d'ajuda per part teva aconseguiràs tot allò que ahir semblava impossible. Aviat ho aconseguiràs de manera completa i molt feliç.Demanaran la teva ajuda i actitud protectora per assumptes no resolts en la família o amistats. Podràs solucionar-los de manera positiva i et guanyaràs l'estima dels qui no esperes.A poc a poc el teu nerviosisme va disminuint i els teus pensaments es fan més clars i consistents. És excel·lent moment per a aclarir amb els pròxims les teves idees. Aventures fortes.Caldrà posar molt d'esforç de la teva part per a poder trobar ràpida sortida als problemes laborals. Caps i superiors no estaran de la teva part, utilitza la diplomàcia i guanyaràs el desitjat.El teu cercle d'amistats cobrarà avui un important paper, et sentiràs envoltat dels seus afectes i de bones sorpreses. Dia positiu referent al laboral i social. Hi haurà canvis en la família.Si desitges un ascens o un augment en els teus guanys avui seria un dia apropiat per a demanar-lo, però cuida a no passar-te, exigeix amb lògica i se't donarà el desig. Avui la sort t'acompanya.La força i el dinamisme que et caracteritzen aconseguiran avui que arribis a metes impensades tant en el social com en l'íntim. L'amor serà passional i molt ardent.Novetats i bons moments en la família i treball t'aportaran un gran benestar psicològic. Tot això et permetrà veure amb claredat els objectius sentimentals a seguir, tingues confiança.La jornada transcorrerà entre sobresalts d'energia i moments depressius. Tant en el treball com en la família i amics estaràs una mica distant. Aixeca l'ànim, aviat tot passarà.