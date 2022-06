El teu horòscop d'avui: 8 de juny de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 07/06/2022 a les 18:21

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

En l'amor podràs avançar si utilitzes una actitud tendra i menys impetuosa. No exigeixis massa a la teva parella ja que podries quedar-te sol. Tacte i suavitat en tot, serà la teva arma per a triomfar.

Novetats i sorpreses dins de la família variaran els teus plans però això no et portarà complicacions. Si viatges prepara tot amb cura o t'oblidaràs alguna cosa. Relaxa't tant com puguis.Una certa pressió psíquica et posarà una mica rebel i poc submís als requeriments de la teva parella i amics. Hi ha risc de ruptures si no ets més flexible, aplica la teva capacitat diplomàtica.El costat social de la teva existència estarà més alterat que de costum. Més que el sortir a nous llocs et beneficiarà el passar-ho en la intimitat amb els teus. Bones sorpreses amb la parella.Talla a última hora de la tarda amb tot allò que amb el treball o les obligacions estigui lligat. Aprofita la tarda nit per als teus gustos i relaxar-te. Hi haurà sort en l'atzar i en l'amor.Els teus afectes i capacitat d'amor es faran més ferms avui. Moments feliços amb els teus i afalacs per part de la parella et faran sentir més feliç que mai. El teu magnetisme augmentarà.Amb les teves paraules i la teva expressió d'avui conquistaràs a una persona que ni tu mateix t'ho esperes. Despertaràs sentiments oblidats en tu. Endavant, tot ho aconseguiràs sense problemes.Et convindria passejar o fer alguna excursió ja que avui l'ambient de la llar ofegarà una mica les teves inquietuds i et sentiràs com atrapat. Relaxa't i allunya't avui de gent conflictiva.Sentiràs molt de prop l'afecte i l'afecte dels més pròxims. Els moments més agradables els passaràs en la llar amb els teus i hi haurà sorpreses. El teu poder de convicció aconseguirà tot.Controla bé els teus actes i paraules ja que és molt factible que estiguis potenciant unes situacions tibants a nivell de les teves relacions d'amistat i amb els teus familiars. Amor nou a la vista.Diversos ulls i diversos cors estaran avui molt atents al que diguis i al que facis. Qualsevol esforç per part teva estarà recompensat. No deixis passar les oportunitats avui.Molta cura avui amb els consells que dones als pròxims. Els amics es guiaran pel que s'ha dit i pots ficar la pota. Primer practica'ls i després predica'ls. Queda't en segon pla.