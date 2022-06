El teu horòscop d'avui: 4 de juny de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 03/06/2022 a les 14:54

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Rebràs visites inesperades que t'agradaran molt i sobretot et faran molt més amena la jornada, ja que se't presenta una miqueta avorrida, diverteix-te. Nit apassionada.Bon moment per a aclarir coses pendents que tens amb la parella o persones pròximes. El teu poder de convicció serà molt alt i aconseguiràs tot el que et proposis. Controla despeses.Sobretot pren-te la vida i els esdeveniments amb filosofia. Assumptes aliens a la teva voluntat et portaran alguns retards, però tranquil, tot arribarà a bon fi, és qüestió de paciència.Repassa bé la teva agenda de relacions socials, sense voler-ho t'oblidaràs d'una cosa important per a tu i el teu futur. El teu magnetisme augmenta, l'amor i la passió són a prop i avui et faran molt feliç.Posa molta calma en el tracte amb els altres sobretot si estan en joc assumptes financers o del teu interès. Adopta una actitud més estratègica i ferma, però controla el teu orgull.Encara que et saltis alguna norma en la teva conducta d'avui ningú t'ho recriminarà, però vigila no et passis i després et vegis embolicat en situacions estranyes. Posa avui més atenció si condueixes.No deixis que comentaris de dubtós origen et facin canviar la teva actitud i la teva manera de veure les coses. Seria millor que deixis de costat alguns prejudicis i ho passis bé.Per gelosia l'entesa amb els sers estimats i amb la parella, si la tens, serà difícil. Hi haurà canvis de plans en el laboral. Coneixeràs a algú passional que et farà vibrar novament.Avui necessites un descans i tu ho saps millor que ningú. Deixa de moment les teves obligacions i dedica't al que més t'agradi. Si pots descansa en solitud i fuig de la gentada.Rebràs notícies de l'estranger que t'alegraran molt. Utilitza avui el teu fort magnetisme i aconsegueix atreure encara més a la parella, si no la tens l'aconseguiràs i serà el teu ideal.Si poses avui una mica d'obstinació i força de voluntat podràs veure plasmades totes les teves idees i sentiments de manera directa. Escolta consells i no et precipitis. Dia amb sort.Calma i paciència en el dia la jornada serà molt esgotadora, relaxa't. Busca gent alegre i molt dinàmica, t'ajudaran a trobar l'equilibri desitjat. L'amor estarà de la teva part.