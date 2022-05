El teu horòscop d'avui: 30 de maig de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 28/05/2022 a les 11:34

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

El pla material de la vida et somriurà aportant-te molts guanys i solucions profitoses. La tasca serà àrdua però els resultats seran òptims. Jornada molt feliç amb amor.Durant el dia centra't més en allò que vols i com ho vols. Desconcertaràs els propers amb les teves propostes una mica estranyes, pensa una mica més en la parella.Trobaràs un avenç més gran en les teves activitats si actues amb diplomàcia i pensant menys egoistament. La teva parella serà el millor suport en allò material i en l'amor. Busca més empatia.Avui analitza molt detingudament les noves propostes que et facin, semblaran fàcils i suculentes, però les has d'analitzar, la teva intuïció t'ajudarà molt i encertaràs.Afanya't durant el matí d'avui a potenciar i agilitzar la resolució de tots els teus problemes i anhels. Trobaràs la gent molt d'acord amb les idees, aprofita la jugada.Aquesta temporada continua sent molt positiva pel que fa a conquestes. Els aspectes continuaran i s'accentuaran en l'aspecte emocional. Però compte amb la gelosia.Intenta centrar-te en una sola cosa, no per molt abastar podràs amb tot, necessites més ordre en les teves coses i avui és el dia ideal per fer-ho. Fins i tot els temes de l'amor tens la clau.Al principi no veuràs amb claredat els objectius i les situacions que es presenten. No temis per la teva integritat i sigues molt ferm. Vells assumptes es resoldran de manera molt fàcil.Sentiràs que els altres no et comprenen i aquesta solitud resultant et portarà a una mena de passatgera depressió. Busca llocs clars i se solucionarà tot. Tremp i paciència.Et mostraràs una cosa excitable i capritxosa. La parella respondrà positivament a les teves insinuacions, però hauràs de controlar-te una mica per no caure a l'extravagància.Tota la teva vitalitat i energia d'aquests dies es veurà una mica aminorada en activitats. Això t'ajudarà a posar en clar molts conceptes. Recolza't més a la parella, serà la solució.Posa molta atenció al teu pla financer i al de les inversions, avui corres el risc de ser estafat per la teva bona fe i perdre fins i tot l'amistat amb algú. Avui cerca assessorament.