El teu horòscop d'avui: 29 de març de 2022

Actualitzada 28/03/2022 a les 18:16

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

No et deixis portar per la ira o tossudesa, sense adonar-te perdries la possibilitat de viure moments excitants en l'amor i en la família.Practica avui la diplomàcia i la calma.Avui hi haurà canvis en la teva àrea econòmica. La sort estarà de la teva part si controles la precipitació i els mals humors, tranquil·litat. Dedica-li més temps a la parella i a l'amor, guanyaràs.Algú et farà una proposta bonica, aplica al màxim la teva intuïció i no et precipitis. En la llar, a última hora, et dedicaràs a l'ordre de les coses, tema que tenies pendent.Et trobaràs molt sensible al que les persones del teu entorn diguin, no facis tant de cas i dirigeix la teva vida al que et dicti el cor. Vens actuant de bona fe i això t'assegurarà l'èxit.Estaràs sotmès a unes certes tensions dins de la llar, no t'impacientis que tot es resoldrà al teu favor, és més, rebràs una sorpresa a la nit que et farà feliç.Et veuràs empès a la realització de diverses activitats al mateix temps. No tinguis por ja que amb soltesa arribaràs a emplenar-les totes sense problemes. Canvis en la llar a millor.Et sentiràs atret per una persona especialment que podrà brindar-te poca felicitat i més d'un disgust a curt termini. Cuida a qui mires avui, fàcils malentesos.En el teu interior està brollant una intensa força emocional que et demana canalitzar-la de manera urgent, no et precipitis, tot arriba en el seu moment, és més, la nit promet aventuresLes coses no sortiran exactament com l'havies pensat però al final de la jornada tot quedarà resolt al teu favor, tingues més paciència. Espera millors moments per a canvis.En l'amor hauries d'arriscar-te una mica més, no siguis tímid i llança't, reacciona més. La teva imatge personal està en un moment òptim i els teus dots de conqueridor ho superaran tot.Hi haurà avui una molt bona oportunitat en el camp romàntic que és interessant que l'aprofitis. La teva imatge serà molt atraient i fort, actua amb calma.No et confiïs tant amb un familiar pròxim ja que a la llarga t'aportarà més problemes que solucions. Intenta reorganitzar la teva vida sense l'ajudaaliena. En la llar trobaràs refugi.