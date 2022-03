El teu horòscop d'avui: 28 de març de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 27/03/2022 a les 11:43

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Certa pressió t'obligarà a prendre una sèrie de determinacions que fins ara no t'havies plantejat. No tinguis por de les improvisacions i creu més en tu.El teu interès se centralitzarà més que en les responsabilitats i obligacions en el desig gairebé salvatge d'expansionar-te emocionalment, demana i se't donarà. Nit amb passió segura.Desbordant serà la teva activitat en diversos aspectes. Per més que intentis buscar la pau trobaràs moments conflictius de molta emoció i plens de cremor. Sorpreses a l'amor.Serà l'amor i només ell qui et salvarà de certa depressió motivada per la teva malaltissa tendència a analitzar-ho massa. Viu més intensament i milloraràs.Encara que ho vegis tot fosc, que no hi ha sortida als teus problemes, veuràs que al moment menys esperat apareix una situació i tot canviarà, fins al teu amor. Compte amb la gelosia.Intenta no ser gaire detallista a l'hora de compartir el teu temps amb els propers, avui ells esperen de tu una persona més jovial i amb ganes de vida. Deixa't voler.Si vols quedar bé amb algú aquest és el dia més apropiat, sigui regalant alguna cosa o simplement fent ús del teu magnetisme personal, així donaràs al punt just.Assumptes monetaris ocuparan la teva atenció i et veuràs en l'obligació de ser minuciós als teus comptes. No perdis la teva calma ja que tot tindrà una solució feliç. A la llar hi haurà sorpreses.Es presenta una jornada plàcida, el teu caràcter desbordarà alegria i seràs el centre d'atenció de molts. A la teva mà hi ha fer feliç a molts, i sobretot a la persona que més estimes.Avui requeriran la teva ajuda per resoldre diversos assumptes, un cop més demostraràs la teva vàlua i et sentiràs orgullós de poder ser el faedor de solucions. La nit promet.Et sentiràs molt actiu i amb ganes de canviar coses, és una actitud que els propers admiraran. Avui serà el centre per a molts i t'aportaran moments de plaer i amor.T'oblidaràs avui de gairebé totes les vostres responsabilitats i la vostra ment estarà centralitzada en els assumptes del cor. No és per menys, algú està fent el mateix cap a tu.