El teu horòscop d'avui: 27 de març de 2022

Actualitzada 26/03/2022 a les 17:47

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Para atenció a les manifestacions que aboquis a les reunions familiars. Avui hi ha facilitat perquè malinterpretin les paraules. Cuida més la teva imatge mantenint-te en un segon pla.Cuida els teus nervis, estaràs molt sensible i reaccionaràs amb geni a tot allò que et diguin els propers. Podran proposar-te un assumpte molt suggerent, no et neguis, guanyaràs.No permetis que els teus problemes anul·lin la teva gran capacitat d'ajuda als altres. Facilitat de frecs amb la família si t'hi tanques. Més atenció a la dieta i als excessos, controla't.Et trobaràs una mica confús en les determinacions i accions. Practica la calma a fons. A la part emocional apareixeran gelosia i malentesos, no et tanquis tant.Feliç dia en família, descobriràs noves emocions que feia molt no senties. La teva pròpia actitud i un sentit d'humor ben expressat farà que visquis avui bones experiències.La teva afectivitat i poder eròtic passarà dels límits normals. Els altres notaran en tu una força que va sense miraments i amb gran precisió, tindràs avui una passió arrasadora.No permetis que vells temors limitin una jornada plena de bones ocasions i de noves emocions. Intenta deixar de banda avui persones poc clares. Confia només en la teva ment i el teu cor.Se t'estovarà el cor davant d'una situació amorosa. Això et suposarà una gran despesa energètica, no hi ha escapatòria, però al final guanyaràs. Posa't ferm en tot, no cedeixis a la primera.Intel·lectualment i físicament et trobes en un moment positiu, desplegues energia pels quatre costats, però el teu cor encara no troba la pau. Entrega't més a la parella.T'arribarà una notícia d'algú que gairebé havies oblidat i t'aportarà una sorpresa. La teva relació amb els propers serà molt fluida. Vigila avui els menjars forts i les begudes, temprança.Tracta de no alimentar vanes esperances en assumptes que no depenen de tu, palpa més la realitat de les coses i la vida. Continua utilitzant el teu encant. L'amor et somriurà.Avui demostraràs la teva capacitat de comandament i habilitat de maniobra. Simplement actua netament en la teva relació amb els propers, estàs una mica nerviós, però l'amor farà que canviïs.