El teu horòscop d'avui: 23 de gener de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 21/01/2022 a les 17:25

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Deixa en la jornada de costat les teves responsabilitats i dedica més temps a viure amb intensitat aquest amor que tens oblidat o fins ara prohibit. Sort en l'atzar i viatges.

Et mostraràs més tens que altres dies. Les activitats lúdiques t'ajudaran molt per a equilibrar-te anímicament. Els viatges seran molt rendibles. Nit molt activa en el sexual.La teva capacitat romàntica es veurà accentuada en aquesta jornada. L'amor i els seus jocs estaran molt prop de tu donant-te la possibilitat de viure excitants moments.Coneixeràs gent molt interessant i ampliaràs avui el teu cercle d'amistats. Desplegaràs un gran magnetisme i hi haurà sort en tot el que projectis. Bon moment per a viatges.Estaràs molt sensible al que diguin i facin els altres. Intenta buscar gent alegre al teu voltant i activitats divertides. Cuida més el teu descans. Intimitat molt apassionada.La teva energia vital es veurà avui molt augmentada. Les necessitats d'aventures i risc creixeran en tu. Les circumstàncies t'ajudaran al fet que tot surti bé. Bon moment per a viatges.La teva capacitat i necessitat amatòria augmentarà en gran manera. Et serà difícil aconseguir el desitjat amb els pròxims. No t'impacientis i cerca fins al final. Avui l'amor és a prop.El teu caràcter canviarà diverses vegades durant la jornada. Et mostrarà molt dogmàtic i la tossudesa et portarà a enfrontaments si no uses la diplomàcia. Deixa't aconsellar mésNo facis tant de cas a les paraules una mica feridores d'alguns, segueix en la teva idea i evita tota discussió. En l'amor hi haurà sorpreses molt agradables, el teu erotisme captivarà a molts.Tant en els viatges com en la intimitat familiar viuràs en la jornada moments molt excitants. Ves amb compte amb els comentaris i els secrets. La teva imatge serà avui molt atractiva.En la jornada la relació amb la parella i la família en general serà una cosa difícil. Dedica més temps als teus interessos i deixa els rancors ben oblidats. Avui mira cap al futur.En el sentimental apareixeran situacions bastant compromeses i plenes de cremor. Tot sortirà en la mesura que et lliuris més profundament. Compte amb la gelosia.