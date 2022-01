El teu horòscop d'avui: 20 de gener de 2022

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 19/01/2022 a les 21:37

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva pròpia personalitat emanarà un magnetisme especial juntament amb una dolçor fora del comú. Cauràs bé en tots els ambients i seràs mimat per altres. Amor segur.

Posa molta atenció ja que s'acostaran a tu persones volent-te convèncer amb les seves idees i projectes. No et fiïs tan fàcilment del que prometin. Pensa més abans d'actuar.La teva activitat serà màxima en tots els terrenys, ningú podrà parar-te ni fer-te ombra. Aprofita la jornada per a solucionar problemes del passat. Bon moment per a canviar.Serà una jornada afable i tranquil·la mentre no interfereixis en la vida dels altres. La relació amb els amics serà una mica tibant però et divertirà en excés. Un nou amor.La relació amb la parella sofrirà algunes ensopegades per diferents opinions i idees. El treball serà esgotador però els resultats que obtinguis seran màxims. Arribaran diners inesperats.Les teves alteracions d'humor potenciaran un cert nerviosisme en tu que de no controlar-lo et farà perdre punts davant els altres. No et precipitis ni apuris tant, més calma.Apareixeran despeses importants relacionades amb els teus pròxims. Et sentiràs i mostraràs molt combatiu, amb molta energia que et farà avançar més del pensat.Si pots retardar la signatura de documents o les inversions millor. És una jornada benèfica des del punt de vista social però gens bona en el lucratiu. La nit si et donarà el que més desitges.A mesura que transcorri el dia t'aniràs carregant d'una energia molt especial que de no donar-li sortida alterarà el teu humor i et tornarà molt susceptible als altres, busca gent tranquil·la.Avui ningú podrà fer ombra a les teves idees i accions. Serà una jornada on si t'ho proposes fermament aconseguiràs l'èxit i grans recompenses. Sort en l'atzar.Podrà sorgir algun viatge per motius de treball en el qual hauràs de tenir totes les teves idees i projectes ben preparats per a obtenir un èxit màxim. L'amor en alça, obre més els ulls.Encara que la primera meitat del dia sigui bastant avorrida i anodina la tarda nit et reserva unes sorpreses molt agradables que compartiràs amb uns altres. L'amor estarà present.