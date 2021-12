Els protagonistes de Harry Potter tornen a Hogwarts en un programa especial d'HBO Max

'The King's Man: la primera misión'

Quan un grup format pels tirans i les ments criminals més malvades de la història s'uneix per desencadenar una guerra que matarà a milions de persones, un home haurà de lluitar a contrarellotge per detenir-los. Aquest dimecres arriba als cinemes la tercera entrega de la saga 'Kingsman', ambientada molts anys abans que els films anteriors i on s'explica l'origen de l'agència.La cinta d'animació sueca s'estrena aquest dimecres als cinemes doblada al català. La Klara està molt emocionada perquè passarà el seu primer Nadal a la granja del seu pare. Potser allà descobrirà què és el realment important de la vida.També arriba les sales l'òpera prima de l'actor Miguel Ángel Muñoz. Guanyadora del premi Forqué al millor llargmetratge documental, la pel·lícula és una autobiografia de la figura de la seva 'Tata', Luisa Cantero, la germana de la seva besàvia, que el va criar quan ell era petit. El muntatge relata la seva experiència junts durant el confinament i explica com Muñoz -de 38 anys- ha gestionat la vellesa de la 'Tata' -de 96-.Abu Nawas és un acollidor cafè de moda i un lloc de reunió popular per artistes, comunistes, gais i exiliats iraquians a Londres. Diverses formes de vida, tradicional i moderna, atea i musulmana, xocaran entre si i donaran lloc a una sèrie d'esdeveniments que canviaran per complet la vida de moltes persones. Amb tot, el multipremiat director Samir explora els tabús del món àrab: l'homosexualitat, el paper de la dona i les múltiples formes de professar la religió. El film també s'estrena aquest dimecres.Primer va ser la filla ('Vuelta a casa de mi madre') i ara és la mare. Mentre fan reformes al seu apartament, la Jacqueline queda encantada amb l'obligació de passar uns dies amb la seva filla gran, la Carole, i el seu gendre. Ambdós estan fent teràpia de parella i aquests pocs dies s'acaben convertint en uns mesos. La Jacqueline se sent com a casa: prepara el menjar, acapara la televisió, reorganitza la cuina… la mare ha arribat i ningú sap per quant de temps. Aquesta comèdia francesa també arriba als cinemes aquest dimecres.El thriller explica la història de William Tell, un antic interrogador militar convertit en un jugador professional de cartes que viu turmentat per les decisions del seu passat. La seva meticulosa vida es trastoca quan se li apropa en Cirk, un jove que va a la recerca d'ajuda per executar un pla de venjança contra un coronel militar.La Pil és una petita òrfena que viu al carrer de la ciutat medieval de Roc-en-Brume amb les seves tres musteles domesticades. La nena sobreviu anant a robar menjar del castell. Un bon dia per tal d'escapar dels guàrdies que la persegueixen es disfressa posant-se un vestit de princesa. D'aquesta manera es veurà embarcada en una boja i delirant recerca per salvar en Roland, l'hereu al tron, víctima d'un encantament que li ha provocat una transformació en un ésser meitat gat, meitat gallina. La cinta d'animació francesa arriba als cinemes aquest dijous 30 de desembre.Pel que fa a plataformes, coincidint amb el 20è aniversari de l'estrena de 'Harry Potter i la pedra filosofal', la primera pel·lícula de la coneguda saga, l'1 de gener arriba a HBO Max 'Harry Potter: regreso a Hogwarts'. Es tracta d'una retrospectiva especial que reuneix a Daviel Radcliffe, Ruper Grint, Emma Watson i altres cares conegudes de les vuit pel·lícules de Harry Potter, que es retrobaran per primera vegada després de deu anys.La nova sèrie de Lucasfilm, creadora de Star Wars i Indiana Jones, s'estrena aquest dimecres a Disney+. Es tracta del muntatge 'El libro de Boba Fett', que parteix d'una continuació de 'The Mandalorian'. Aquest cop la sèrie narra una emocionant aventura d'Star Wars, el llegendari Boba Fett i el mercenari Fennec Shand. Junts naveguen per l'inframon de la Galàxia i retornen a Tatooine per reclamar el territori que van governar en el seu moment.Aquest dimecres aterra a Netflix 'Gente ansiosa', una comèdia dramàtica sobre un atracador de bancs que fracasa estrepitosament quan entra a robar a un banc que no té efectiu. El protagonista acaba agafant vuit persones com a ostatges durant una jornada de portes obertes en un apartament. Quan es rendeix, irrompen al pis en Jack i en Jim, una parella de policies disfuncionals que, a més, són pare i fill. Tot plegat es resol en els sis capítols de la sèrie.Divendres 31 de desembre també s'estrena a la plataforma la pel·lícula d'animació 'Equipo foca'. Després de perdre el seu millor amic, la intrèpida foca Quinn reuneix a un equip molt peculiar per contraatacar. Per instruir als seus nous companys compta amb el guerrer Claggart i la seva ment militar. Amb les seves estratègies i acrobàcies, el grup defensarà el seu territori marí dels seus adversaris.A partir d'aquest dimecres estarà disponible a Filmin la pel·lícula 'Hierve', premiada amb quatre guardons als British Film Awards. Al film l'actor Stephen Graham encarna a un xef d'un restaurant londinenc amb estrella Michelin que durant 100 minuta haurà de fer front a tota mena de problemes dins i fora de la cuina. En una de les nits més concorregudes de l'any, la inesperada visita d'un inspector de sanitat augmentarà la pressió sobre el personal mentre cada vegada arriben més clients.El pròxim dilluns 3 de gener Movistar+ estrena una nova temporada de 'Silent Witness', la sèrie més longeva de la televisió britànica. En aquesta entrega l'actriu Emilia Fox torna a interpretar a la doctora Nikky Alexander, qui capitanejarà un equip de forenses que haurà de resoldre cinc nous casos.Després d'estrenar-se als cinemes al setembre, arriba a Amazon Prime 'After. Almas perdidas', la tercera pel·lícula de la coneguda saga 'After'. La nova entrega comença amb un nou i emocionant capítol a la vida de Tessa, que haurà de decidir si val la pena lluitar per la seva relació o si és millor començar un nou camí.