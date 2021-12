'Sis dies corrents', de Neus Ballús, arriba als cinemes després de triomfar a la Seminci de Valladolid

Després del seu exitós pas per la Seminci, la nova pel·lícula de Neus Ballús, 'Sis dies corrents', arriba aquest divendres als cinemes. Entre la ficció i el documental (com a 'La plaga'), la cinta s'endinsa en els prejudicis racials a través de Valero, cap d'un equip de lampistes que dubta que els clients acceptin que un treballador originari del Marroc entri a casa seva. D'altra banda, s'estrena als cinemes 'Fue la mano de Dios', el darrer film de Paolo Sorrentino, produït per Netflix i que la plataforma estrenarà el 15 de desembre. La pel·lícula és un homenatge del director italià a Diego Armando Maradonna, meslcat amb la història de la seva pròpia família. A Filmin s'estrena 'The show', escrita i protagonitzada per Alan Moore.





'Black Box'

Mathieu Vasseur, tècnic de l'autoritat responsable de les investigacions de seguretat en aviació civil, és l'investigador principal encarregat d'esbrinar què va passar durant el vol Dubai-París abans que s'estavellés als Alps. Film del realitzador frances Yann Gozlan.



'La fada de les estacions'

Què ens cal per fer un bon pastís de poma? Què ens mou a llançar una ampolla amb missatge al mar? Aquest film d'animació infantil parla de la importància de l'esforç i la constància per aconseguir el que ens proposem. Tres petites històries amb protagonistes decidits, valents i perseverants.



'Fue la mano de Dios'

Netflix estrena (primer) als cinemes el nou film de Paolo Sorrentino, un homenatge a Maradonna mesclat amb una tragèdia familiar. És la pel·lícula italiana candidata als Òscar. Lleó de Plata - Gran Premi del Jurat i Premio Marcello Mastroianni (a Filippo Scotti, millor actor revelació) en la 78a Mostra de Venècia. El 15 de desembre el film arribarà a la plataforma.



'Cazafantasmas: más allà'

Jason Reitman dirigeix la nova seqüela del clàssic del cinema fantàstic dels anys 80. En aquesta nova proposta, una mare soltera i els seus dos fills es traslladen a un poble on descobreixen el llegat deixat pel seu avi i els Caçafantasmes originals. Feia trenta anys que no es veien fantasmes en aquest indret.



'El amor en su lugar', de Rodrigo Cortés

El director de cinema Rodrigo Cortés reflexiona sobre "l'amor vertader" al drama 'El amor en su lugar', ambientat al gueto jueu de Varsòvia durant la Segona Guerra Mundial i que s'estrenarà el 3 de desembre a les sales. En declaracions a l'ACN, ha explicat que els dos grans temes de la pel·lícula són els de la creació, que tira endavant "com sigui" sota qualsevol circumstància, així com "l'amor vertader" i desinteressat. Per al cineasta, si alguna cosa mostra el film és que l'amor vertader és "un camí de renúncia i sacrifici". La producció explica la història d'un grup d'actors jueus que, amb la intenció de dur esperança als seus, interpreta una comèdia musical mentre la seva existència queda sacsejada per una elecció de vida o mort.



'Nido de víboras'

La cinta del sud-coreà Yong-hoon Kim és un relat descarnat sobre el fosc destí d'un grup de perdedors, que comença a convergir. El conjunt de despropòsits sagnants que es van esdevenint tenen el seu origen en una bossa plena de diners, que relaciona tots els personatges.



'Matrix'

Amb motiu del 20è aniversari del mític film de ciència ficció dels germans Wachowski, diverses sales de l'estat reposen 'Matrix' a partir d'aquest divendres



'Aita Mari'

El documental 'Aita Mari', de Javi Julio, explica la història del 'Stella Maris Berria', un pesquer a punt de ser desballestat que l'ONG Salvament Marítim Humanitari decideixen reconvertir en un vaixell de rescat per salvar refugiats al Mediterrani. El documental narra l'odissea de més de dos anys d'aquesta embarcació, des de la construcció fins al seu primer rescat.

'Sis dies corrents' va triomfar a la 66à Setmana Internacional de Cinema de Valladolid, la Seminci, en ser distingida amb l'Espiga de Plata i el Premi del Públic. Basada en situacions i personatges reals, la cinta retrata entre la ficció i el documental el dia a dia del Mohamed Mellali, Valero Escolar i Pep Sarrà, treballadors d'una petita empresa a la perifèria de Barcelona. Durant una setmana, el Moha haurà de demostrar que està preparat per substituir el Pep, que es jubila. La pel·lícula ja havia rebut el Lleopard ex aequo per als actors al Festival Internacional de Cinema de Locarno.Mathieu Vasseur, tècnic de l'autoritat responsable de les investigacions de seguretat en aviació civil, és l'investigador principal encarregat d'esbrinar què va passar durant el vol Dubai-París abans que s'estavellés als Alps. Film del realitzador frances Yann Gozlan.Què ens cal per fer un bon pastís de poma? Què ens mou a llançar una ampolla amb missatge al mar? Aquest film d'animació infantil parla de la importància de l'esforç i la constància per aconseguir el que ens proposem. Tres petites històries amb protagonistes decidits, valents i perseverants.Netflix estrena (primer) als cinemes el nou film de Paolo Sorrentino, un homenatge a Maradonna mesclat amb una tragèdia familiar. És la pel·lícula italiana candidata als Òscar. Lleó de Plata - Gran Premi del Jurat i Premio Marcello Mastroianni (a Filippo Scotti, millor actor revelació) en la 78a Mostra de Venècia. El 15 de desembre el film arribarà a la plataforma.Jason Reitman dirigeix la nova seqüela del clàssic del cinema fantàstic dels anys 80. En aquesta nova proposta, una mare soltera i els seus dos fills es traslladen a un poble on descobreixen el llegat deixat pel seu avi i els Caçafantasmes originals. Feia trenta anys que no es veien fantasmes en aquest indret.El director de cinema Rodrigo Cortés reflexiona sobre "l'amor vertader" al drama 'El amor en su lugar', ambientat al gueto jueu de Varsòvia durant la Segona Guerra Mundial i que s'estrenarà el 3 de desembre a les sales. En declaracions a l'ACN, ha explicat que els dos grans temes de la pel·lícula són els de la creació, que tira endavant "com sigui" sota qualsevol circumstància, així com "l'amor vertader" i desinteressat. Per al cineasta, si alguna cosa mostra el film és que l'amor vertader és "un camí de renúncia i sacrifici". La producció explica la història d'un grup d'actors jueus que, amb la intenció de dur esperança als seus, interpreta una comèdia musical mentre la seva existència queda sacsejada per una elecció de vida o mort.La cinta del sud-coreà Yong-hoon Kim és un relat descarnat sobre el fosc destí d'un grup de perdedors, que comença a convergir. El conjunt de despropòsits sagnants que es van esdevenint tenen el seu origen en una bossa plena de diners, que relaciona tots els personatges.Amb motiu del 20è aniversari del mític film de ciència ficció dels germans Wachowski, diverses sales de l'estat reposen 'Matrix' a partir d'aquest divendresEl documental 'Aita Mari', de Javi Julio, explica la història del 'Stella Maris Berria', un pesquer a punt de ser desballestat que l'ONG Salvament Marítim Humanitari decideixen reconvertir en un vaixell de rescat per salvar refugiats al Mediterrani. El documental narra l'odissea de més de dos anys d'aquesta embarcació, des de la construcció fins al seu primer rescat.

Estrenes a les principals plataformes