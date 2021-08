El teu horòscop d'avui: 8 d'agost de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 07/08/2021 a les 22:30

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Intenta protegir-te d'algunes tafaneries per part de persones venjatives i geloses. El major menyspreu és no fer estima i avui trauràs avantatge d'això.

Novetats de diverses persones arribaran a tu de manera sobtada. De la nit al dia et veuràs envoltat de molta gent i la teva imatge guanyarà més. La sort amb tu en tot.Les coses no són tan fàcils com semblaven, així i tot la teva força d'esperit t'ajudarà a contactar amb persones que aportaran solucions a tot. Compte amb les noves aventures.A poc a poc aniràs recuperant la força física perduda fins ara. Això t'ajudarà a aconseguir elevar el teu atractiu personal. La nit promet ser molt passional.Bona jornada per a emprendre noves empreses o activitats, el teu magnetisme personal captivarà a la gent i aconseguiràs tots els objectius desitjats.Encara que utilitzis tota la teva diplomàcia i bon tracte xocaràs amb més d'un. Si has de plantejar assumptes seriosos deixa que primer parli l'altra part. Bon moment per als diners.Bona jornada per a tancar tractes o emprendre noves empreses. El dia es manifestarà molt vital i tu et sents amb idees creatives i molt rendibles. Viatges feliços.Novetats amb diners et donaran l'oportunitat de poder canviar alguns plans. Tot contacte nou que avui facis et donarà felicitat i et projectarà. Imatge magnètica.La sort i la comoditat juntament amb la rendibilitat se t'uneixen positivament. Trobaràs sense dificultat la forma adequada de fer diners i amors fàcils. La nit serà llarga.Si t'agrada el risc i estimes l'aventura deixa que les circumstàncies girin per si mateixes i viuràs moments inoblidables al costat de gent atípica. Magnetisme accentuat.Encara que al principi sembli que ningú posa la seva atenció sobre tu, quan passi la primera impressió la teva personalitat jugarà un important paper en tot.Avui no trobaràs a les coses i la gent molt clares. Abans de decidir-te per alguna cosa medita dues vegades profundament. Seran difícils els acords amb pròxims, millor centra't en el teu.