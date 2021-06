El teu horòscop d'avui: 7 de juny de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 05/06/2021 a les 08:21

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Un membre de la família s'interposarà en els teus plans i la manera de sortir del problema serà buscant suport dels altres, reflexiona abans d'actuar.El matí t'aportarà sorpreses als teus contactes socials. Però serà la nit la que et farà passar intensos moments íntims. Magnetisme eròtic que sorprendrà més d'un.Bon moment perquè aclareixis la teva situació a l'amor. Si avui poses tot en el seu lloc arribaran dies de felicitat immediats. Hi haurà canvis en la llar que et faran veure la vida més feliç.Contactaràs amb moltes persones pels teus interessos i aconseguiràs els teus objectius. El que desitges es farà realitat fàcilment. Avui hi haurà sort en l'atzar.Els romanços i les situacions ardents tindran una gran presència. El teu magnetisme personal serà irresistible en tot moment i lloc. Hi haurà canvis a millor en el treball.Afanya't a acabar els teus assumptes professionals i domèstics i així tenir tot el temps per a la teva vida amorosa que avui es desbordarà. Viatge feliç.El teu equilibri físic i psíquic vindrà donat avui per la teva intensitat al pla emocional. Com més vulguis avui seràs més estimat. Sort en els jocs.Tant al treball com a la teva vida social viuràs moments intensos que alteraran una mica els teus nervis. A la tarda busca l'expansió i relax. Un viatge o un nou amor és el millor que et passarà.El matí serà molt tranquil i tindràs visites amables que t'alegraran. La parella es mostrarà gelosa i bastant dominant, tingues comprensió.Intenta no ventilar els teus assumptes personals amb nous coneguts o et ficaràs en un embolic. La parella necessita avui molt del teu afecte, tot el que lliuris et repercutirà per mil.El teu magnetisme personal atraurà l'atenció de tots els que t'envoltin. Això crearà gelosia entre les amistats i a la parella. No et deixis portar per adulacions.Cerca avui relacionar-te amb noves persones i veuràs que amb això descobriràs una nova dimensió a les relacions. L'amor de la teva vida està en caure, obre els ulls