El teu horòscop d'avui: 5 de juny de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 04/06/2021 a les 08:32

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

En la jornada les satisfaccions de caire sentimental seran moltes i els altres et faran sentir molt feliç. Els moments íntims seran molt intensos i plens d'il·lusions felices.

Assumptes llunyans centraran la teva atenció i a més d'aportar-te noves idees et donaran bons beneficis. No et precipitis en els viatges i descansa més, calma i precaució.La teva vida casolana tindrà alguns alts i baixos però que aviat tindran solució. Noves responsabilitats t'arribaran però estaràs a l'alçada de les circumstàncies. Més cura si condueixes.Avui no et fiïs molt dels nous coneguts, les paraules se les emporta el vent i les promeses igual. Analitza-ho tot abans d'actuar o ho lamentaràs. La nit promet passió.Els amors i les passions estaran a l'ordre del dia ja que avui el teu magnetisme personal serà molt accentuat i la teva capacitat dialèctica la millor. Dia amb sort per a l'amor i l'atzar.Domina una mica els teus impulsos. Per més que tinguis raó en el que dius els altres no estaran per la labor. Utilitza la diplomàcia i juga més astutament en cada pas.Tots tenim virtuts i defectes, si critiques massa els defectes dels altres cauràs en el teu propi parany. Els viatges amb amics seran feliços i plens de sorpreses.Arribaran notícies agradables de persones llunyanes i en el teu àmbit domèstic trobaràs un total equilibri. A la nit podrà sorgir una ardent aventura que et captivarà.Les teves passions internes sortiran a la llum i en la jornada et veuràs obligat a buscar sortida a les teves ansietats. Aventures estaran a l'abast. Més cura si condueixes.Si et veus en l'obligació de viatjar vés amb compte amb els oblits i les distraccions. Un familiar o amic et demanarà ajuda i això canviarà els teus plans per avui.Se't presentarà una molt bona oportunitat emotiva on podràs deixar anar la teva imaginació. No et tanquis a casa i surt a viure intensament sense perdre temps.Seràs el centre d'atenció de tots i és fàcil que avui critiquin la teva actitud i la teva manera de ser. No repliquis i tot passarà molt aviat i sense problemes.