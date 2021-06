El teu horòscop d'avui: 1 de juny de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Et tocarà una jornada plena d'esdeveniments benèfics en l'àmbit laboral. Intenta no perdre les bones oportunitats que es presentaran de cara al teu futur.

Viuràs una jornada amb molts canvis emocionals i els altres no podran entendre'ls. Seria recomanable que t'allunyis de discussions o assumptes de tercers.Es posaran en dubte els teus sentiments amb la parella o amb una amistat. Estigues alerta ja que algú farà un comentari fora de to sobre tu. Si actues amb tacte guanyaràs.Al teu cor apareixerà un record que continua sent inesborrable i que encara no té solució. Decideix-te a resoldre-ho o en cas contrari patiràs, deixa't guiar pel cor.Et notaràs més inquiet que de costum, els nervis es podrien apoderar de tu. No et mesclis en situacions poc clares ja que sortiries mal parat, dedica't al teu.Aprofita la jornada per trobar solució a qualsevol problema amb la parella o els socis. Avui serà fàcil arribar a aconseguir els teus objectius. No descartis començar nous projectes.Avui estaràs obligat a ocupar gran part el teu temps en assumptes financers. Les despeses seran importants, però podràs aconseguir-ho. Vigila amb les distraccions, la gelosia i les enveges.La teva energia augmentarà al llarg de la jornada. Seria molt rendible que busquessis activitats noves dins i fora de la teva vida privada. Bon moment per demanar millores.Si la teva actuació tant a la feina com a la teva vida privada la projectes de forma ordenada arribaràs a obtenir molt bona posició i resultats reeixits. En l'amor moments de passió.Demostraràs una vegada més que la teva rapidesa de resposta serà òptima a l'hora de resoldre els assumptes financers i de feina. La sort i l'atzar t'acompanyaran avui en tot el que facis.No et deixis endur per actituds dogmàtiques en el contacte amb els teus socis i companys de feina. Si actues amb poca mà dura guanyaràs el suport de tots. A la llar trobaràs l'equilibri.Rebràs una notícia inesperada que t'alegrarà. No permetis que el teu orgull t'ennuvoli la vista i agraeix el que algú avui farà per tu. Viatges feliços i rendibles. Magnetisme.