El teu horòscop d'avui: 1 d'abril de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 31/03/2021 a les 15:46

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Hi haurà interessants novetats en la teva àrea social i professional. Totes les accions que en la jornada emprenguis tindran fàcil solució i molt èxit. Com més confiïs en tu, més guanyaràs.

Se t'acumularan moltes responsabilitats i activitats que dependran només de tu. Pren-te-ho tot amb calma i cerca les prioritats, l'èxit t'arribarà però amb ordre.S'alteraran els teus plans de manera beneficiosa i alegre. La jornada estarà marcada per l'arribada d'antigues amistats o el record de velles aventures.Tingues molt compte amb les precipitacions i les coses fetes de manera precipitada. No descuris els detalls amb aquells que tu saps i aprecies. És un dia amb sort si controles.Només amb la teva parella i els teus éssers més estimats trobaràs avui el teu nivell harmònic de convivència. El treball i els viatges t'aportaran beneficis. Dia de sort en l'atzar i amb nous coneguts.Estàs a punt d'aconseguir un gran èxit en les teves tasques i activitats. No malgastis el temps parlant de coses superficials i dedica't només al teu, aprofita tot el nou.Reconeix en els més pròxims l'ajuda que t'han brindat i la comprensió que continuen donant-te. L'amor i la passió està molt prop de tu, desperta i actua.Encara que a primera vista no ho notis tant la parella i els teus éssers estimats estan molt atents a les teves accions i decisions. L'admiració t'arribarà de molts i t'obrirà portes a l'èxit.Et sentiràs durant tota la jornada molt atret per l'amor i la fantasia. Posa els peus més en terra i tria el que tinguis més concret i pròxim. Canvis en la llar.Escolta molt atentament les paraules i comentaris de les persones que avui s'acostin a tu. Et donaran la solució a un gran enigma plantejat. Posa més atenció si condueixes.No t'inquietis ni et desanimis si al principi se t'endarrereixen els projectes o intencions que portes. Mantingues ferms els teus objectius i arribarà l'èxit. La nit ofereix sorpresa eròtica.Algú parlarà mal de tu i això crearà un cert grau de confusió al teu voltant. Cerca per tots els mitjans aclarir la teva posició i oblida els rancors. Arriben diners per l'atzar o viatge.