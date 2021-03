El teu horòscop d'avui: 31 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 30/03/2021 a les 15:16

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Si pots, retarda la signatura de documents o les inversions en aquest dia. És una jornada benèfica des del punt de vista social però per a res en el lucratiu, cuida les despeses i els excessos.Assumptes familiars entorpiran la teva labor professional així com també la social. Tracta de no comportar-te massa rígidament amb els altres i trauràs millors beneficis.Estigues molt atent a tot el que passi al teu voltant ja que amb molta facilitat sorgiran uns comentaris que podran perjudicar-te en la teva part social o laboral. Aprofita el teu encant.Coses que et semblaven ja perdudes o trencades per sempre avui podran unir-se gairebé per art de màgia. Serà una jornada molt positiva per al retrobament amorós. La sort està del teu costat.Pensaràs massa abans de prendre una decisió i això et farà perdre unes bones oportunitats. Deixa que sigui la teva intuïció la que t'ajudi i orient avui. Canvis en la llar.No seria gens estrany que avui la teva pròpia presència generi gelosia i disputes en raó a les teves intencions envers algú, alguna cosa no està del tot clar, intenta començar de nou.Hauràs de veure't amb superiors i caps i aquests seran rigorosos amb les teves idees. Posa molta atenció al que signes i dóna't temps per a decidir-te, consulta a la parella. És dia de decisions.Hi haurà canvis en el teu medi ambient, tant laboral com de família. Tots els obstacles que es presentin seran solucionats ràpidament per la teva capacitat de lluita.Et trobaràs molt sensible al que diguin o facin els altres, sobretot si aquestes guarden relació sentimental amb tu, arma't de paciència i afecte. La nit serà molt divertida.Tingues avui molt compte amb la teva tossudesa, ja que t'enfrontaràs amb persones de la mateixa actitud i potser una mica violentes, queda't al marge dels problemes aliens, talla d'arrel.Els altres avui et veuran com un ser brillant i ple d'optimisme que va resolent tot gairebé sense preocupar-se. Controla el teu orgull per a no exagerar massa.