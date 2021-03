El teu horòscop d'avui: 29 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 26/03/2021 a les 23:10

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La primera part del dia serà molt tibant a l'horade relacionar-te amb la gent sobretot si la teva actitud tendeix a ser despòtica, usa la diplomàcia. Canvis en la llar i en les teves relacions a millor.És molt possible que tinguis un enfrontament amb un superior. No deixis que la teva ambició o el teu afany de domini t'aconselli agafar el camí no desitjat. Mostra't més dialogant.Et trobaràs més tranquil ja que molts problemes que giraven al teu cap trobaran avui una ràpida i positiva solució. Viuràs moments molt agradables, fins i tot passionals.Serà una jornada molt positiva per a meditar i treure conclusions dels teus futurs plans i objectius a realitzar. La teva imaginació i intel·ligència s'uniran a unes circumstàncies molt profitoses.Les tensions viscudes últimament desapareixeran com per art de màgia. Avui viuràs una molt interessant experiència de relació que t'omplirà molt. La teva mirada despertarà passions.La teva innata capacitat analítica i seleccionadorat'ajudarà avui àmpliament en les teves labors professionals. Sabràs trobar el perquè de cadacosa i el seu valor. Avançaràs molt en tot.Avui t'espera una extrema activitat tant en el professional com en el casolà. Seràs centre d'atenció i les teves paraules seran ordres per als altres. Avui creixerà el teu magnetisme.Estaràs molt ben condicionat per a tota mena de treball que necessiti d'un excessiu detall. També en l'amor sabràs donar el punt exacte en tot. Bon moment per a un idil·li.Estaràs obligat a dedicar gran part del teu temps a les activitats de grup. Seria recomanable que ho fessis després d'haver acabat les teves obligacions personals.El teu rendiment professional serà de primerordre. Arribaràs amb summa facilitat a tots elsobjectius que et plantegis. Aprofita els bonscontactes que facis avui en l'amor i treball.Procura prendre't un respir i relaxar-te una mica. Les amistats et temptaran però és millor que busquis l'aïllament i la sobrietat en el teu actuar, avui és un dia més de reflexió i d'intimitat.Durant aquest dia viuràs experiències que et semblaran una mica irreals. Despreocupa't d'això iviu-les intensament perquè d'aquesta maneraavances. No et desanimis davant res.