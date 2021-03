El teu horòscop d'avui: 28 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 26/03/2021 a les 23:04

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Pensa si no estàs assetjant molt a les persones que realment et volen de veritat. Una mica de llibertat per part teva serà la solució als petits problemes.Tranquil·litza't una mica durant la jornada d'avuii no pensis que la coses et surten malament perquèsí. Alguna trucada d'últim moment salvaràla situació. No desesperis que tot anirà bé.Dedica't més avui a les coses de la llar i deixade costat l'econòmic o professional. Organitzaalgun sopar i diverteix-te amb els quals realmentcomprenen. Amor a primera vista.Serà en l'àmbit familiar on trobaràs el major equilibri anímic i les majors compensacions. Si pensaves a realitzar algun viatge ajorna'l. L'atzar i la sort et somriuran.La teva receptivitat es veurà molt augmentada així com la teva capacitat de fer noves amistats. L'amor et somriurà en més d'una ocasió encara que t'aportarà problemes de gelosia.El teu magnetisme personal segueix en alça i serà molt fàcil la comunicació amb els pròxims. Les noves trobades t'alegraran però complicaran les teves relacions antigues.Enfronta a la realitat tal qual encara que et sentis una mica deprimida, centra't en la tasca i en els teus objectius personals. Obliga als altres a seguir el teu compàs, no canviïs els teus plans.No crees en totes les coses que avui et prometin i molt menys en aquests assumptes que et plantegen de manera fàcil i amb molt a guanyar. Prevenir és curar. Utilitza la teva intuïció en tot.Posa més cura en el que diguis o facis durant tota la jornada. Seràs observat críticament per persones que estaran esperant la mínima per a calumniar-te.Et mostraràs davant els altres molt discutidor imolt susceptible als comentaris aliens.Encara que tinguis la raó cedeix una mica i així d'aquestaforma aconseguiràs millors resultats.Les entrades de diners i tothom financer en general cobraran molta importància durant tota la jornada d'avui. No temis a res, arrisca't sempre que ho facis sol.Intenta dominar el teu afany de possessió sobre els altres i aconseguiràs millors objectius en les teves empreses i no et crearàs enemics que et jutjaran com a massa ambiciós.