El teu horòscop d'avui: 27 de març de 2021

Actualitzada 26/03/2021 a les 15:13

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Cert sentiment de solitud t'envairà el cor, pren-t'ho amb calma i no desesperis. Les amistats i la parella entendran profundament els teus emotius pensaments d'avui.

T'arribarà comprensió per part de la persona que menys t'ho esperaves. El seu afecte sincer i el seu afecte demostrat en el millor dels moments farà vibrar el teu cor.No esperis que sigui tan fàcil l'arribar a aconseguir la meta que et proposes. Et costarà bastant, més del pensat, sobretot si en ella existeix una mica de joc amorós o gelosia.Seria més rendible que et quedessis en el motlle gairebé sense parpellejar. Una actitud passiva i contemplativa serà el millor remei per a no entrar en discussions, comprèn més a tots.Tindràs gran facilitat per a manejar la situació i convertir-te en dirigent de molts. Avui estaràs capacitat per a treure dels altres tot el que t'interessa per al futur.Molt compte amb les teves relacions afectives, serà molt fàcil cometre una relliscada i per una ximpleria quedar malament amb una certa gent i pitjor amb la teva pròpia parella. Cuida les teves paraules i l'orgull.La teva situació t'està marcant que s'acosten moments molt positius per a tu tant en l'ordre financer com en l'amor. De moment no et precipitis ni t'enorgulleixis.La teva labor metòdica d'avui serà compensada, la teva ment es troba en el millor dels moments per a fer les tasques més complicades. Sort en les finances i l'atzar.Dóna més llibertat als teus pensaments i no et deixis caure en aquestes idees una mica pessimistes que t'envolten avui. La vida i les coses et portaran per bon camí. Viatges feliços.Hi haurà recepció de bones notícies o la trobada amb una persona que aprecies molt. La situació podrà convertir-se, si tu ho desitges, en un romanç ple de passió i pasió.Interessants projectes amb la intenció de trobar més llibertat d'acció en la teva vida seran motiu avui de profunds pensaments per part teva. Racionalitza però no et mostris fred.La teva ment es dirigirà més al material que al romàntic. És millor que avui no et parlin ni d'amors ni de passions, les teves preocupacions tenen un pes i un valor en xifres, reflexiona.