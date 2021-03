El teu horòscop d'avui: 25 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 24/03/2021 a les 14:58

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Seria bo que avui controlessis la teva impulsivitat. Estàs en un període molt actiu tant física com psíquicament i la teva energia pot desbordar als pròxims.

Voldràs acabar en aquest dia temes pendents i et serà gairebé impossible a causa dels múltiples compromisos que et sorgiran avui. Vigila la teva alimentació i cerca la col·laboració d'uns altres.Amb summa facilitat et convenceran perquè canviïs d'opinió tocant la teva fibra sensible. Escolta als altres, però defensa sobretot els teus interessos. Avui confia només en els pròxims.Procura oblidar-te de les coses ja passades i que t'han anat malament. Si continues recordant avui tot el dolent repetiràs errors i ningú t'ajudarà. Atenció a les hores de descans.Cerca reposo a última hora del dia, costi el que costi aïlla't si pots de qualsevol soroll, el teu sistema nerviós s'està alterant i necessites vacances i molt relax. L'atzar està avui del teu costat.Durant el dia rebràs notícies importants que et faran variar tots els plans de la jornada. Prestaràs menys atenció a la parella sense voler-ho però ella t'ho farà veure.No vulguis fer avui res que et resulti difícil, abans consulta al millor amic o company i accepta els seus consells a seguir. Sorgiran viatges per motius familiars. Cuida més el descans.Avui ningú t'agrairà els diferents tipus d'ajudes que prestes als pròxims. Tranquil, tard o d'hora s'adonaran de totes les teves accions. En l'amor tot ira bé.Avui et serà difícil trobar diversió i gent adequada per a passar-t'ho bé. Pren-te les coses amb més filosofia i així entendràs als altres. Sorpresa en la llar. Arriben uns diners.No empris més temps del necessari a voler convèncer als altres amb les teves idees, dirigeix les teves energies cap a objectius directes i t'anirà millor la jornada. Hi haurà sorpreses en l'amor.Estaràs obligat a fer algunes tasques o accions que et molestaran en els plans que tenies per a avui, tranquil. En l'amor no potenciïs la gelosia en la parella i tot serà harmonia.L'ambient en la part familiar estarà una mica carregat i els teus nervis s'alteraran bastant. Podràs dir coses sense voler-ho, mesura les teves paraules. La nit promet moments forts.