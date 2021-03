El teu horòscop d'avui: 24 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 23/03/2021 a les 15:51

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

En el social com en el professional el teu contacte amb superiors serà una cosa brusca. Et veuràs obligat a mostrar-te fort encara que després descarreguis les teves penes en solitari.

Tensions i mals humors malmetran la teva relació amb els altres, adopta una actitud diplomàtica i serà el millor remei. Serà una jornada conflictiva, compta fins a deu abans de parlarNo és una jornada on serà fàcil la comunicació i l'enteniment. Intenta relaxar-te una mica i tracta de flexibilitzar les teves idees per no entrar en conflicte amb els altres.Tindràs contacte amb persones d'autoritat que et donaran el seu suport a tot el que proposis. La teva habilitat i rapidesa mental jugaran un important paper avui. Èxit segur en tot.Jornada molt activa on el social tindrà molta importància en el teu futur. Tant en el laboral com en el financer hi haurà situacions de privilegi que no has de desaprofitar.Captaràs les bones oportunitats a la primera, les circumstàncies posaran a prova la teva capacitat d'organització i direcció. La teva vida sentimental estarà en alça, aprofita.La teva capacitat organitzativa es veurà accentuada. És un excel·lent moment perquè facis una selecció entre les teves amistats o amors per a triar el que més rendible sigui.Els enfrontaments seran molt fàcils en el teu entorn familiar. El teu humor arribarà a alterar-se amb facilitat i podries arribar a destruir l'aconseguit, avui no et precipitis.Controla la teva ansietat i el teu sentit possessiu i ambiciós d'avui. La gent que t'envolta no escoltarà les teves raons i hauràs d'actuar de forma gens impulsiva. Relaxa't més.Avui contactaràs amb persones d'alt nivell i es tancaran acords molt importants i de gran transcendència per a tu. En un dia clau com aquest no et perdis cap detall.Si algun dels teus treballs depèn de persones del sexe oposat al teu seria millor que prenguis tu la batuta, en cas contrari et veuràs a final amb tot per fer. Posa't més ferm i guanyaràs.Alts i baixos anímics et faran mostrar-te davant l'observació dels altres com una cosa estranya i poc sociable. Tracta de trencar el teu silenci i aïllament de manera pausada i suau.