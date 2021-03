El teu horòscop d'avui: 23 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 22/03/2021 a les 15:18

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La teva activitat laboral serà dura però les compensacions molt més. Els moments amb la família seran intensos i altament feliços, gaudeix-los. El teu cor serà conquistat.

Hi haurà moltes i bones novetats en el teu ambient laboral. Tant caps com subordinats estaran donant-te suport en tot moment. La sort està avui amb tu, no desaprofitis res.No deixis per a demà el que avui puguis realitzar. És millor que no perdis ni un segon en els teus assumptes, en cas contrari, algú podrà robar-te els teus plans o idees.Per més que et posis dur i inflexible amb els altres tard o d'hora et convenceran usant tendres mètodes. El teu cor que semblava de pedra s'estovarà.Avui notaràs una major comprensió dels pròxims i sobretot de la teva mitja taronja, amb ella viuràs moments positius plens d'afecte afectiu i passió. Gran magnetisme.El costat emocional de la vida cobrarà un alt interès per a tu i et veuràs empès a realitzar algunes accions no pensades. Tranquil·litat i bons aliments, no et precipitis a decidir res.Totes les teves activitats seran manejades per tu amb molta energia i decisió. Res s'interposarà en el teu camí i l'èxit està totalment assegurat. Dia molt feliç.Apareixeran unes certes enveges en el teu cercle d'amistats o família a causa del teu caràcter una mica agressiu o precipitat. Continua amb les teves idees i desitjos però utilitza la diplomàcia en tot.Assumptes de treball alteraran els teus nervis i no et permetran concentrar-te en l'acció. No vulguis abastar-ho tot i ves pas a pas en cada cosa, calma. La parella t'ajudarà en tot.Hi haurà novetats en els teus assumptes professionals i potser també en els emocionals. Estigues atent a tot el que diguin i facin els pròxims a la teva persona. Avui hi haurà sort en l'atzar.Amb una petita dosi per part teva d'alegria i bon humor eliminaràs qualsevol obstacle o problema que es presenti avui. En l'amor trobaràs moltes sorpreses i totes positives.Avui el teu afany de protagonisme podrà jugar-te una mala passada. Deixa que els altres parlin i després actua tu en conseqüència. No et precipitis res i pensa més.