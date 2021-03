El teu horòscop d'avui: 22 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 20/03/2021 a les 09:19

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Passaràs una jornada sense pena ni glòria i podràsdedicar-li més temps a l'ordre de les teves coses o als teus hobbys preferits. No t'oblidis de la parella, avui necessitarà el teu afecte i ho agrairà.Avui tracta bé als teus amics o aquests es convertiran en els teus rivals. Si continues tibant, descàrrega els teus nervis, però no amb la gent. Mesura més i bé les paraules. No et deixis portar per l'entestament.Tot el referent a qüestions burocràtiques o de comunicació amb persones que hauran de fer-teun servei, sortiran d'allò més bé, però domina l'orgull. Sorpresa.Si pots, posterga tot tipus de decisió o signatura de documents per a més endavant. Si no és possible, llegeix atentament tot. No et fiïs avui de ningú. Jornada de reflexió i relax, aprofita-la.Si continues idealitzant avui a les persones que has conegut recentment potser sofreixes una gran decepció. Obre bé els ulls i veuràs amb claredat. Es resoldrà un assumpte de diners al teu favor.Avui ves directament al gra en tots els assumptes i no perdis el temps en ximpleries. Tota activitat que encaris dins de la societat obtindrà un resultat bo.Serà en el pla social on et manejaràs millor, aportaràs idees noves i molt bones. En arribar la nit ordena bé tota les teves cites pendents i no descuris els detalls en res.Vés amb compte als enfrontaments de paraulaamb persones pròximes o superiors. Podriescaure sense adonar-te en el frau i arribar a perdremolt. Domina els teus nervis.Hi haurà modificacions a la teva àrea financera iserà l'astúcia i el bon tracte amb els altres el queet salvarà de pèrdues importants. Baralles a la llar per tensions acumulades, relaxa't.Éssers molt volguts per tu, i fins i tot alguns ja oblidats, et donaran excel·lents sorpreses que t'alegraran enormement. Controla avui el teu orgull en la jornada laboral i social, així guanyaràs punts.Per moments deixaràs les teves obligacions per ordre del teu cor. Avui seran els sentiments i la teva sensibilitat els que potenciaran els èxits i l'activitat. Mostra't tal com ets i guanyaràs.Avui arribaràs profundament a l'interior de qualsevol tema que se't presenti. Però no et dediquis massa al treball i oblidis a la família, un pròxim està necessitat de la teva comprensió.