El teu horòscop d'avui: 21 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 20/03/2021 a les 08:53

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

La jornada serà tranquil·la i pausada. A l'amor sorprèn la teva parella amb una cosa original itrenca amb la rutina dels últims dies. El quefacis et compensarà material.La vida i les coses pròximes les veuràs de diferent forma. Avui res et danyarà gens ni mica i superaràs cada obstacle amb facilitat, segueix amb les teves idees fins a la fi.Durant aquest dia podràs realitzar alguna petitaescapada amb la teva parella o bona amistat. Aquestasituació serà intensa i arribaràs a recordar vells temps.Dedica-li més temps avui a l'ordre de papers id'andròmines velles, entre ells et trobaràs ambmés d'una sorpresa i bons records. Pensaràs en el passat i això t'aclarirà el teu futur.Avui et sentiràs amb ganes de menjar-te al món. Les circumstàncies estaran al teu favor en el pla social i de parella. Però compte amb els comentaris que facis, algú els interpretarà malament.Hi haurà variacions en la teva àrea financera que seran beneficiosos si mantens les teves idees i plans de forma més rígida. No deixis que ningú variï les teves idees o conceptes, sigues ferm.Avui et trobaràs una miqueta deprimit i ambmolt poques ganes d'entrar en relació amb laresta de la gent. Trenca amb els teus lligams llança't a l'aventura. Èxits segurs si trepitges ferm.T'espera una jornada molt vital i plena de sorpreses. Aprofita tot el que estigui al teu abast a nivell laboral. Superiors i pròxims entendran a la primera les teves necessitats, és el teu dia.En qüestions de diners no et fiïs del primerque se't presenti. Allò que et posin moltfàcil acabarà complicant-se. Espera millorsmoments o passa de tot avui.Avui les coses no sortiran tal qual tu esperes al principi. Usa la diplomàcia per a aconseguirel que desitges. La sort està del teu costat peròno abusis d'ella. Arriben diners per atzar.En la jornada tindràs temps per a organitzar les teves coses i el teu temps de descans. Trobaràs el suport de la parella o de la família en tot moment. Planteja't avui un canvi radical.Et trobaràs més animat i et posaràs a to per a tornar al teu ritme d'activitat normal. No donis tantes voltes als problemes del passat, viu el present i tot es resoldrà al teu favor.