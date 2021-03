El teu horòscop d'avui: 20 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Encara que al principi vegis que no entenen ni accepten les teves idees i projectes deixa que passi una mica de temps, en poques hores el canvi serà radical. Dia molt mogut que podràs dominar.

Planteja't amb serietat i rigor els passos a donar en les teves activitats d'avui. No rebutgis en cap moment els consells de tercers, aquests seran per a tu vitals. Avui hi haurà sort en atzar i viatges.Emprendràs la jornada amb una gran vitalitat, per això, avançaràs molt en la teva professió i medi laboral. Controla una mica la teva precipitació ja que vas molt llançat.Només seran en les relacions afectives on trobaràs l'equilibri desitjat i l'harmonia buscada. Ningú posarà en dubte els teus pensaments i les teves decisions, demana millores.Serà una jornada molt positiva tant en el laboral com en el social, caps i socis es posaran ràpidament del teu costat i escoltaran cadascuna de les teves propostes. Dia d'èxits que et mereixesIntenta mentalitzar-te que tots no tenen les mateixes aptituds que la teva. Amb una mica de paciència per part teva aconseguiràs més que si et poses en mode dictador. Controla els excessos.La teva actitud amb les altres serà molt jovial i per això atrauràs l'atenció de diverses persones, una d'elles voldrà costi el que costi aprofundir el coneixement. Sorpresa passional que t'alegrarà.Notaràs una alça en la teva vitalitat i rendiment, tot el teu entorn laboral patirà canvis importants a causa de la teva nova actitud envers les coses i les persones. Sort en l'atzar.Serà amb la teva parella i amistats on et mostraràs més dolça i atraient que mai. Les teves tasques domèstiques i activitats socials t'aportaran beneficis. Els viatges seran feliços.Mostraràs gran inquietud ja que les activitats professionals o labors pendents s'estan retardant. Adopta una actitud rígida cap a tu i els altres. Demostra qui mana.Si vas en buscant la conquesta d'una persona avui és el dia adequat. La teva capacitat dialèctica es veurà accentuada i això et garantirà una ampliació d'amistats.No permetis que terceres persones s'involucrin en els teus assumptes privats. Dóna un marge de confiança als socis però mantingues sempre el teu control personal. Possible gelosia en la parella.