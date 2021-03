El teu horòscop d'avui: 19 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 18/03/2021 a les 16:29

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

En aquesta jornada els teus desitjos amorosos estaran per sota de les teves possibilitats. El magnetisme personal que desplegaràs atraurà molt la passió, aprofita'l, no t'adormis.

Forts canvis es produiran en aquesta jornada en la teva vida social i professional. En la llar no hi haurà suport però sí en el teu cercle d'amistats. Viatges rendibles que aportaran beneficis.El teu magnetisme personal segueix en augment així com els teus desitjos d'aventures i emocions fortes. En la parella sorgiran la gelosia i les sorpreses. Avui has de ser més prudent en conduir.Limita't a una sola cosa o objectiu o en cas contrari perdràs una bona oportunitat en els teus guanys. Separa les aventures de les responsabilitats, és un dia complicat.Avui hi haurà gran activitat en la teva àrea professional i tot allò que projectis tindrà un fort suport per tots. En l'amor hi haurà bones sorpreses, el teu fort magnetisme generarà amors.Vigila més amb la gent que t'envoltes i no et deixis portar pels teus impulsos. Medita els teus moviments i assegura-ho tot. Escolta els consells dels pròxims, guanyaràs més.Encara que se't plantegin dubtes en el camí trepitja fort i no perdis el temps en divagacions. Tots els pròxims donaran suport a les teves idees i els teus desitjos. Sort en l'atzar.El teu caràcter es mostrarà molt canviant en la jornada i personalment brillaràs molt. En el treball hi haurà satisfaccions i canvis molt positius. Dia rendible per a fer inversions.Si controles una mica els teus impulsos sobtats guanyaràs grans beneficis en tots els aspectes. Els viatges seran molt beneficiosos i divertits. Gelosia en la parella.La sort podrà acompanyar-te tota la jornada si estàs atent al que diguin i facin les altres persones. És bon moment per a les inversions i els viatges. En l'amor hi haurà sorpreses.Cerca llocs i gent relaxada avui estaràs molt hipersensible. En la intimitat trobaràs tot el buscat i tindràs molt agradables sorpreses. Magnetisme durant el dia.Es produirà una trobada sorpresa que farà canviar els teus plans per a avui. Amb la parella i el sexe oposat hi haurà un gran equilibri. És el moment per a exposar els teus desitjos.