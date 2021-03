El teu horòscop d'avui: 18 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 17/03/2021 a les 17:42

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Novetats i sorpreses apareixeran en la jornada d'avui, que serà intensa en tots els aspectes. La teva faceta de conquesta està per sobre de qualsevol cosa i el teu magnetisme ajudarà a l'èxit.

Durant tota la jornada aplica al màxim la puntualitat, sobretot si quedes amb nous coneguts. Si no la compleixes perdràs molts punts i diners, posa't alerta.Sembla que corre avui foc per les teves venes. El teu cor està palpitant a gran velocitat. Alguna cosa està passant dins teu. La passió està molt a prop i serà sorprenent la forma a arribar a ella.Avui més que dedicar-te a la manyaga i cura excessiva de la teva persona dedica més temps a les persones de la teva pròpia família o als veritables amics de sempre.Avui la teva parella o millor amistat necessitarà del teu total suport tant moral com afectiu, oblida't una mica de les teves responsabilitats materials i dedica-li temps. Cuida més la dieta.Intenta reflexionar en els teus pensaments. La llar i la família seran una forta càrrega, per a poder realitzar-te plenament en aquesta jornada practica algun esport o busca llocs tranquils.Durant aquest dia la teva vitalitat serà òptima i tots els que t'envoltin se sentiran atrets per un magnetisme ascendent que malbarataràs per tots els costats. Èxits i conquestes segures.Satisfaccions amb els pròxims i agradables moments amb la parella ajudaran a equilibrar tensions emocionals que faran capficar-te en idees poc clares. Diverteix-te més, viatja i relaxa't.Una gran inquietud mobilitzaran el teu cos i ment. Trobades o trucades imprevistes faran que canviïs de plans, però et donaran l'oportunitat de viure bones coses.Podran sorgir petites discussions dins de l'ambient familiar. La millor manera de trobar solució, serà entaular un bon dialogo i escoltar totes les idees, a vegades els altres tenen raó.A mesura que vagi passant el dia et sentiràs menys tibant i amb major facilitat per a entaular relacions positives. Posa una mica més d'atenció en la teva dieta alimentària d'avui.Les coses no van tan bé com esperaves. A uns expliques unes coses i a uns altres unes altres ben diferents. Primer aclareix-te i més tard actua. Possibles viatges molt rendibles.