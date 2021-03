El teu horòscop d'avui: 17 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 16/03/2021 a les 15:28

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

No intentis remoure assumptes o coses passades i molt menys si estan relacionades amb l'amor. Viu més intensament el que tens en aquest present i oblida el passat negatiu.

La teva salut està normal però has de descansar més. És possible que en aquests dies pateixis d'insomni i no rendeixis en el treball com hauries, cerca el relaxament urgentment.Tant en el treball com en la teva vida social et sentiràs molt atabalat. Serà la parella la que trobi per a tu el remei per a tots els teus mals. Si no tens parella una passió és a prop.El teu cor podrà arribar a patir emocionalment encara que el teu exterior no el demostri. Alguna cosa està fallant en els teus sentiments i les presses poc ajudaran a tot això, més paciència, tot arriba.S'augmentaran les teves activitats així com el teu contacte amb el públic. Sorgiran plans nous on seràs el principal protagonista. És un dia amb molta sort i avantatges.No et deixis influenciar pels altres si avui penses prendre una important determinació. Assumeix els riscos pel teu compte i veuràs al final que no era difícil i sí molt rendible.Tant a la teva casa com fora no se t'ocorri fer crítica de les accions dels altres, l'ambient estarà tibant i tot pot esclatar-te a les mans. La nit et brindarà el que cerques.Després de les teves tasques seria molt recomanable que t'imposis uns passejos i major diversió. Les activitats a l'aire lliure t'ajudaran a relaxar-te molt. Nit molt apassionada.La relació amb la parella o familiars no serà fàcil i sense adonar-te podràs caure en enfrontaments. Proposa alguna diversió o viatge per a calmar els nervis, l'amor serà una bona sortida.Durant tota la jornada et sentiràs molt inclinat a l'aventura i a córrer riscos. Vigila si condueixes i molt més si jugues a l'amor passional, la gelosia es farà present.Satisfaccions segures rebràs en aquest dia provinents dels teus éssers més pròxims. Dels caps i superiors no esperis res bo avui. Més paciència, espera millors moments.És bon moment per a fer alguns canvis en la teva llar, fins i tot si et decideixes a canviar de vida, però vigila, que a les persones no les hi canvia tan fàcil. Reconeix els teus defectes.