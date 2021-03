El teu horòscop d'avui: 16 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 15/03/2021 a les 16:36

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Les teves necessitats emocionals estaran avui per sobre del normal. Controla els teus nervis i no deixis que terceres persones intervinguin en els teus assumptes. Demostra més personalitat.

Avui poden criticar-te si només actues pensant en el teu interès, sense comptar amb els sentiments aliens. Escolta els consells de les amistats. Un fort amor s'acosta, ull amb la gelosiaDeixa ja de dropejar amb les tasques domèstiques en aquesta jornada i col·labora més en tot. Una mica d'ordre en les teves coses t'anirà molt bé a tu i a tots. Viatges feliços.Seria molt recomanable que actuïs amb rigidesa davant les proposicions que avui et faran diverses persones. No et deixis portar per les conclusions fàcils. Pensa més abans d'actuar.No et deixis portar pels comentaris i opinions dels altres. Mantingues els teus propis criteris fixos o en cas contrari no obtindràs els resultats esperats. Amplia les teves amistats.És molt factible que avui es produeixi algun desplaçament per assumpte de família, cura i molta tranquil·litat en conduir. Deixa els problemes acumulats de banda. Sorpresa feliç.Avui serà una jornada on el valor de l'afectiu i fins i tot el passional tindrà un lloc important. El que iniciïs avui en l'amor es mantindrà per molt de temps. La passió és a prop.Esdevindran feliços moments d'inspiració i alegria dins del teu món laboral. L'avanç serà segur. El públic estarà de la teva part donant-te suport en tot. Proposa nous plans.Les relacions amb l'ambient seran molt cordials i et sentiràs en tot moment secundat pels pròxims. Compte amb les enveges i la gelosia en la teva activitat, mesura les paraules.Molt compte amb les emocions fortes, ja que avui el teu cos no està per a excessos i els teus nervis es trobaran a flor de pell. Hi haurà despesa inesperats. Relaxa't el màxim possible.Bona jornada per a fer canvis en la llar o en el treball. En l'amor estàs de bona ratxa si cerques nova parella, el teu magnetisme d'avui farà que puguis triar.La teva vitalitat serà desbordant tant en el psíquic com en el físic, però les persones que t'envoltin no estaran a l'altura de les circumstàncies, per això avui tingues més paciència amb els altres.