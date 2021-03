El teu horòscop d'avui: 15 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 12/03/2021 a les 21:04

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Serà una jornada plena de contradiccions on fins al teu mateix actuar desconcertarà als altres. Tingues molta calma i no et precipitis en res. La nit serà més relaxada.Hauràs d'ajornar algun viatge per urgències d'últimahora per assumpte familiar. Dóna't suport en laparella i trobaràs totes les solucions. L'atzarestarà del teu costat.El teu poder passional i amorós anirà en augment iamb totes les persones que contactis, sobretotla teva parella, faràs vibrar els cors. Tindràs un magnetisme desbordant.Jornada molt positiva per a ampliar el teu cerclesocial i triomfar en el financer. La sort t'acompanyai la Lluna d'avui ajudarà al fet que ladeessa de la Fortuna es recordi de tu.Assumptes d'interès material es resoldran a favor i rebràs alguna cosa que apreciaràs. Amb la parella viuràs moments de gran comprensió i afecte. És el teu dia per a brillar en societat.No et precipitis a prendre decisions importants que puguin canviar el teu futur. En els viatgesles coses no sortiran al teu total gust degut a l'ansietat,controla't més.No et crees tot el que et diguin avuiles persones que et presentin. Abans de fer un paso prendre una determinació analitza elspros i contres. Cautela en tot el que facis.És avui una molt bona jornada per a posar enclar la teva situació emocional i donar un gir a les tevesintencions amoroses, la teva intuïció et guiarà fàcilment. Arriba diners no esperats.Et mostraràs més alegre del que realmentet sents, això és bo per a guanyar-te amistats però conflictiu amb la parella. El viatjar t'aportaràbons beneficis i molt relax.No et tanquis en el teu món i llança't a viureamb expansió les oportunitats que avui se'tpresentaran. Només en el que no et convéarriscar avui és en diners.Avui tot objectiu que et plantegis en el terrenypassional tindrà complicada solució, intentadonar més temps i veuràs que aconsegueixes l'objectiu. Tindràs un retrobament molt feliç.Hauràs de prestar ajuda a algú i això canviarà els teus plans per al dia, una bona organització serà la solució a les teves necessitats d'avui.Bon moment per a inversions.