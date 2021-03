El teu horòscop d'avui: 14 de març del 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 12/03/2021 a les 21:00

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Tindràs avui bon ànim i una predisposicióque t'ajudarà per a superar una espècie de buit emocional per part dels altres. Sentiràsa tots allunyats de tu, centra't en el que és teu.Al llarg del dia aniràs alternant el teu bon humori al seu torn uns pensaments pessimistes quede no controlar-los et portaran a la depressió i a l'ansietatemocional. Juga més a l'amor.Controla uns certs pensaments negatius que,fundats en un idealisme poc pràctic, danyaran el teu cor si no actues enèrgicament ambalgunes persones pròximes, més fermesa.Si bé la teva activitat serà màxima durant la jornada, et costarà més del normal obtenir bons resultats. L'ambient en general no ajudarà als teus objectius.El resoldre els teus assumptes financers hauria de serla teva meta sense menysprear els embolics amorosos quet'emportes. Però millor centra't en el primer i hoagrairàs més. Hi haurà canvis en la llar.No et saltis les teves responsabilitats, amb facilitat crearies una mala imatge davant personesque després et posarien traves en les teves necessitats i interès. Controla més el teu descans.Para esment als teus sentiments i a la teva relacióde parella. És possible que deixis passar una bona oportunitat tant en l'amor com en eltreball per una distracció. Novetats felices.No deixis en el laboral de plantejar les teves idees iprojectes que avui seran ben acollits. Continua ferm a les teves decisions, veuràs com al final reculls èxits.No raonis tant i expressa't amb més impulsivitat. T'estàs mostrant massa fred enel teu contacte amb els altres. Hi haurà facilitat per a les aventures però tot depèn de tu.Voldràs abastar més del que pots i això etposarà de mal humor. Controla la teva ansietat idóna temps al temps. A la nit viuràs unaexperiència molt excitant en l'amor.Per més que avui posis cremor en les teves relacions no aconseguiràs aconseguir el desitjat, el sentiment de solitud es farà patent, no et desanimis. Una sorpresa o trobada nocturna.Estàs entrant en una època on es manifestaran molts canvis i situacions importants. Avui és un dia per a prendre determinacions que ajudin al teu futur.