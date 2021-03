El teu horòscop d'avui: 13 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Planteja't amb més serietat els objectius a llarg termini, d'ells dependrà avui la teva situació i l'equilibri sentimental. Escolta els consells de tercers i aplica la teva experiència.

Tota activitat que realitzis en aquesta jornada revertirà de forma molt positiva en els teus projectes futurs. No et precipitis a l'hora de prendre decisions però trepitja ferm en tot.Et trobaràs amb obstacles en el camí dels teus sentiments, però amb gran subtilesa podràs sortejar-los si no et deixes confondre per la teva tossudesa. Actua donant més llibertat als altres.Tot el que hagis de fer i depengui del públic intenta consumar-lo el més aviat possible en aquesta jornada. La gent en general secundarà fortament les teves idees. Aprofita la teva sort.El teu camp financer tindrà alguns canvis en aquest dia. Intel·lectualment et trobaràs en una situació molt privilegiada. Aconseguiràs dels altres qualsevol objectiu, avançaràs en tot.Serà una jornada on es potenciaran trobades amb persones de pes. La teva imatge personal serà brillant i el teu carisma irresistible. Excel·lent moment per a demanar millores.Serà avui un excel·lent moment per a fer treballs organitzatius o que necessitin del detall. Les persones grans et brindaran les seves millors emocions. Sorpresa amb la parella.La teva vena romàntica es veurà potenciada i desitjaràs obtenir en aquest camp més del possible. Posa els peus més a terra i així aconseguiràs aconseguir l'èxit. Intenta centrar més les teves emocions.Et sentiràsmolesta al llarg del dia. Potser tot es fonamenta en un malestar físic que alterarà el teu sistema nerviós. Cerca la calma i la tranquil·litat i trobaràs l'equilibri.La gent que t'envoltarà durant aquest dia no estarà molt d'acord amb les teves opinions. Fàcilment podries ser ferit en la teva bona fe, alerta. No critiquis tant.Seran fàcils els frecs amb superiors o familiars grans. No et deixis emportar per la tossudesa i dóna més llibertat a les teves necessitats vitals respectant les dels altres.Sorgiran canvis que encara que no seran inesperats no els podràs controlar. Si vas contra corrent l'única cosa que obtindràs seran desenganys, espera per fer plans.