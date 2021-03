El teu horòscop d'avui: 12 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 11/03/2021 a les 15:05

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

En la teva labor professional rebràs bons guanys. La sort t'acompanyarà si uses avui la teva natural intuïció. Els amors seran intensos i la nit molt excitant en l'íntim, prepara't.

SOta qualsevol punt de vista avui és el teu dia. No desaprofitis ni un moment i llança't a la conquesta de tot. Fins i tot en l'amor hi haurà moments intensos i de gran força.Amb una mica d'esforç de la teva part arribaràs a resoldre assumptes pendents tant materials com sentimentals que semblaven impossibles. La sort està del teu costat no la desaprofitis.Tant en els viatges com en la comunicació amb els pròxims hi haurà molta facilitat d'enteniment. Avui podràs treure fora tot el teu sense problemes. Magnetisme eròtic.Novetats en la teva part financera. Apareixeran nous i interessants projectes per al teu futur. Captaràs l'atenció de molts i el seu total acord en el que cerques. És el teu dia per a l'èxit.Seràs en tot el dia centro d'atenció de molts. Augmentarà la teva capacitat de comandament i per això tindràs molt fàcil l'arribar als teus desitjos i metes. Facilitat per a la conquesta.Posa molta atenció en totes les tasques que emprenguis avui, en cas contrari les responsabilitats que assumeixis et pesaran molt. Escolta més els consells dels pròxims.El teu estat anímic millorarà al pas de les hores. En el treball rebràs àmplies compensacions i una bona sorpresa. En la llar hi haurà moments molt feliços i una gran sorpresa.El teu atractiu natural es veurà molt potenciat en aquesta jornada. Les conquestes seran fàcils i et faran dubtar en l'elecció. Fortes emocions en la intimitat, la nit promet plaer de gom a gom.T'arribaran notícies des de lluny que augmentaran les teves possibilitats d'activitats i aventures. Vigila amb la gelosia i enveges que avui aniràs despertant. Analitza tot el que signes.Bon moment per a demanar millores en el teu treball o en les teves condicions de vida, fins i tot en les sentimentals. D'haver-hi un viatge avui coneixeràs a algú important que ajudarà al teu futur.Si portaves temps darrere d'alguna cosa avui és el dia d'aconseguir-lo, no et paris davant res ni ningú fins a obtenir el buscat. La sort t'acompanya i avui has d'aprofitar tot el nou.