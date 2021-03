El teu horòscop d'avui: 11 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 10/03/2021 a les 16:56

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Durant aquest dia seràs el protagonista principal de moltes accions que emprenguis de cara a la societat. Si domines el teu orgull obtindràs grans beneficis i cap contratemps.Dins l'àmbit professional i laboral es produiran canvis importants. Serà també una jornada beneficiosa si has de demanar ajuda a superiors. En l'amor et sortiràs amb la teva.No dubtis en cap moment de la teva capacitat d'intel·ligència per superar i solucionar els problemes que avui es presentin. Tot el que facis anirà bé. Arriben diners inesperats.Per més que vulguis fer la jornada es presenta una mica difícil. Dóna un respir a la parella i intenta no ser tan exigent amb els més propers. En lo social continua brillant la teva personalitat.Avui és el moment menys oportú perquè et posis a analitzar detalladament el comportament dels altres. Si ho fas et quedaràs sol. Escolta més els consells dels pròxims.Excel·lent moment per a la planificació i execució dels teus projectes. El teu sentit dels negocis i de l'expansió dels mateixos es troba en alça. Inversions molt rendibles.No et donis per vençut si avui et tanquen les portes més d'una persona. Pensa millor si no has de canviar de tàctica a l'hora de demanar alguna cosa. Viatge inesperat i fugaç. Nit romàntica.Assumptes referits a qüestions familiars cobraran importància i notícies, que t'arribaran des de lluny, canviaran alguns dels teus plans, paciència. L'atzar et donarà una sorpresa.Sorpreses de tota mena t'ofereix la jornada en el pla dels sentiments i passions. Si t'orientes bé i no decau el teu esperit trobaràs la calma. Amors ocults i una mica contradictoris.Atenció al teu sentit de l'humor en la jornada, no tots els que t'envoltin estaran a la teva alçada i el que pot ser una broma pot arribar a ser una mica més seriós, prudència. Nit molt alegre.Et trobaràs dispersa i amb una certa falta de concentració. Variaràs molt al llarg del dia i et posaràs nerviós per qualsevol petita cosa. Escolta més i no et precipitis.