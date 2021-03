El teu horòscop d'avui: 10 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Serà una mica difícil el teu enteniment avui amb la parella o amb els familiars. Només una persona que et comprèn i fins i tot estima sabrà solucionar les teves ànsies. T'arribarà una notícia sorpresa.

Reconeix a temps els teus propis errors o incorreràs en problemes complexos. La tossudesa no serà bona consellera avui. Consulta i reflexiona abans d'actuarDurant tota aquesta jornada les emocions seran intenses i molt més si et proposes viure algun tipus de aventureta amorosa, però cuida amb la gelosia i enveges, avui destaques molt.Els desplaçaments d'avui seran agradables i et trobaràs en harmonia amb molts familiars. A la teva ment arribaran antics records que podràs reviure intensament.Algú està pensant en tu ardentment però les circumstàncies no són propícies per a demostrar-ho. En el treball cuida amb els comentaris que facis. L'atzar t'acompanyarà.Viuràs en aquest dia àmplies satisfaccions des del punt de vista emocional. Les amistats i els familiars es bolcaran positivament cap a tot el teu. Et sentiràs molt ardent.En la jornada un excitant viatge et vindria de meravelles, de no poder, busca gent alegre i no et tanquis en tu. El teu esperit necessita avui molta llibertat i acció, sobretot en l'amor.Les teves activitats en aquesta jornada et demandaran una despesa energètica molt important. Controla el teu somni i la dieta ja que et farà falta per a compensar els excessos.Les millors satisfaccions d'aquesta jornada les trobaràs en la teva vida íntima. Amb la parella podràs viure intenses experiències i moments molt ardents que no oblidaràs.Para esment als viatges i no et precipitis en ells. Organitza millor les teves activitats i no juguis amb els sentiments de les altres persones o ho pagaràs car, convé la discreció.És recomanable que avui cedeixis una mica amb els pròxims. Si et poses en una actitud rígida només aconseguiràs l'aïllar-te de tots i perdre moments íntims excitantsJornada molt positiva per a emprendre noves empreses fins i tot en l'amor. Apareixeran oportunitats de canvis en els sentiments que et beneficiaran.