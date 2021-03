El teu horòscop d'avui: 9 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 08/03/2021 a les 14:55

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Intenta no interferir en els assumptes d'altres persones encara que aquestes t'ho demanin avui. No et fiquis en problemes i no enjudiciïs el comportament dels altres o sortiràs mal parat.

Es potenciaran novetats en el financer que seran d'utilitat i compensació. T'arribaran notícies de familiars llunyans amb sorpreses. Torna l'amor a la teva vida, obre bé els ulls.Continua la teva atenció posada en l'àrea econòmica ja que hi haurà alguna novetat en aquest terreny. Encara no et convé invertir ni arriscar molt, tingues calma.Es produiran canvis en el teu ambient laboral i familiar. Aquests no t'agafaran per sorpresa però aportaran noves idees i excel·lents projectes de futur, trepitja fort, avui és el teu dia.Si avui t'embarga la melancolia diposita tot sobre la teva parella que alegrarà i solucionarà la teva jornada ràpidament. Descobriràs coses excitants i això et farà veure la vida més feliç.Es presenta el dia amb situacions fàcilment acceptables per part teva i tindràs facilitat per a adequar-te a qualsevol ambient. Diverses sorpreses en l'amor, algú et mira amb amor.No oblidis en cap moment que les paraules i accions que realitzis avui seran preses molt en compte pels altres. Si has d'assumir responsabilitats, compte, analitza tot.Les tensions seran molt poques i la jornada la passaràs amb força tranquil·litat. Dedica't als teus entreteniments favorits i trobaràs moltes satisfaccions.Brollarà del teu interior una gran força que potenciarà les teves inclinacions aventureres i de conquesta. L'amor et somriurà i podràs donar-te el gust de triar. Arriba un amor a primera vista.Els altres no acompanyaran els teus projectes i plans d'avui. Hauràs de buscar fórmules molt subtils per a convèncer. Així i tot la teva llibertat serà poca, només en l'amor no hi haurà límits.Les teves ganes de viure i d'experimentar noves sensacions trobaran fàcil sortida en aquesta jornada on la teva capacitat de comunicació es veurà potenciada al màxim.L'ambient familiar serà una cosa pesada i no et permetrà molt moviment lliure. Els teus plans podran veure's frustrats per desacords amb la parella o amistats, utilitza tacte en tot.