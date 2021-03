El teu horòscop d'avui: 8 de març del 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 05/03/2021 a les 23:35

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Assumptes familiars alteraran els teus plans i t'obligarana prendre serioses decisions i responsabilitats. No dubtis de la teva capacitat en cap moment. T'arribaran notícies des de lluny.Serà una jornada bastant calmada tant en el teuambient laboral com en el domèstic. La parella es mostrarà afectiva i satisfarà tots els teusdesitjos. Moments romàntics aquesta nit.Els socis i la parella es manifestaran una micacontradictoris amb tu i es podrà arribar a enfrontaments per idees. Cerca la pau a qualsevol preu, tot passarà aviat.Notaràs en tu un fort desig de fer les coses tan bé com sigui possible, d'arribar al màxim enel teu rendiment. Forces no et faltaran i la sort et continuarà ajudant, però cuida la dieta.Encara que més lentes que de costum les situacions benèfiques aniran arribant en gran nombre. No permetis que el teu orgull ho espatllitot avui. Tingues més calma.Hauràs de rendir comptes davant un ser estimat per assumptespassats. Intenta no obstinar-te fanàticament en assumptes de terceres persones,pensa els passos a donar. Diplomàcia.T'espera una jornada plena d'esdeveniments en el treball i de grans labors a casa.Assumeix-ho amb filosofia i no pensis tant en elpassat, el futur ve millor.No esperis que siguin els altres els qui portin les solucions als teus problemes. En l'amori en la guerra el que dóna primer dóna dues vegades.Llança't sense prejudicis i amb fermesa.Assumeix amb molta paciència les circumstànciesque avui es presentaran en la teva àrea professional.Els pròxims col·laboraran molt poc però guanyaràs en tot ja que la teva capacitat és total.Les teves activitats socials i professionals van prenent una nova dimensió creant en tufortes responsabilitats i també gransingressos econòmics. Viatge molt rendible.L'ambient t'exigirà molta despesa energèticai concentració. Cuida amb els nous coneguts que et jugaran una mala passada en aquestdia. Relaxa't i diverteix-te.Vigila la teva economia una mica més, estàs realitzant despeses fortes en coses no gaire necessàries i avui pots caure en dispersions no favorables. Cuida més la teva imatge.