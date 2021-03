El teu horòscop d'avui: 7 de març del 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 05/03/2021 a les 23:33

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Avui procura no ser pessimista i llança't a posaren pràctica tots els teus plans. El que al principi et sembli difícil després serà com un joc. Al'amor apareixerà algú important.L'àrea econòmica familiar cobrarà avui moltaimportància. Et veuràs obligat a realitzar despesesimportants que no seran compensades íntegrament, paciència. Avui no convé invertir.No deixis res a l'atzar ni confiïs tant en lasort. Serà una intensa jornada amb sorpresesi trobades que canviaran plans i t'obriran portes a nous èxits en el social.T'agraden les emocions fortes i avui estàs enun dia on tot pot arribar a ser possible.Tant pots conquistar l'amor total com l'odimanifest, usa més la teva intuïció.Et sentiràs molt sensible als elogis dels altresperò cuida de qui vénen aquestes paraules ja que avui algú et voldrà vendre gatper llebre. Alerta amb els nous coneguts.Para esment als consells i comentaris queaboquin terceres persones sobre els assumptesque a tu t'interessen, trobaràs en ells solucióa les teves inquietuds. Un nou amor s'acosta.La labor professional i intel·lectual es veurà moltafavorida i amb això les teves possibilitats d'avançar positivament en la teva carrera cap a l'èxit.Sort en l'atzar i en els viatges.Els teus desitjos sentimentals es veuran frustratssi encares la relació de manera rígida i dominant, aplica el cor i passaràs millor el dia.Si tens parella respecta més les seves necessitats.Viuràs moments d'intensitat emocional enel teu món íntim però mantingues un rígid secret, no deixis que tercers fiquin els seus nassos enels teus assumptes privats. Compte amb les xafarderies.La teva activitat mental superarà a la física. Grans idees passaran pel teu cap i nombrososprojectes alteraran els teus nervis. No t'accelerisi espera millors moments, paciència.La part financera sofrirà alguns canvis imprevistos i et veuràs forçat a ser més selectiui organitzat en les teves despeses. Per contra,hi haurà compensacions en l'amor i sort.Apareixeran diverses propostes tant en el treball com en les diversions o plaers. No etprecipitis en les decisions i analitza amb cura cadascuna d'elles o et ficaràs en embolics.