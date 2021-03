El teu horòscop d'avui: 6 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 05/03/2021 a les 13:38

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Mantingues distàncies amb els teus interlocutors, no els facis el joc als altres i concentra't rígidament en els teus objectius o dispersaràs energies inútilment. Posa més fermesa en les teves decisions.

L'ansietat es presentarà en cadascun dels teus moviments, avui intenta refrenar-te en les teves accions. Cuida les teves paraules, és molt fàcil que fiquis la pota per la precipitació en actuar.Si et queden coses per resoldre o aclarir, avui és tu dia. Llança't amb força a l'obtenció dels teus drets i veuràs amb quina facilitat aconsegueixes realitzar-los. Aprofita tot el nou.Bon moment perquè trobis sortida ràpida als problemes i dubtes que et pesen. No temis als enemics ni als obstacles per grans que semblin, valor i al toro.L'amor i els diners et somriuran en aquesta jornada. Les situacions més difícils seran salvades sense problemes i t'aportaran resultats molt benèfics. En l'amor hi haurà sorpreses.Sorgiran algunes despeses a la teva casa que faran que canviïs part dels teus plans d'avui. Tot això et portarà a llargues converses amb la família. Dialoga a fons i solucionaràs tot.No et barregis en assumptes de família durant aquest dia ja que no veuràs solucions fàcils. Dedica't als teus amics i diversió i passaràs millor la resta del dia. L'activitat social molt positiva.Et trobaràs molt sensible a aquests i accions dels altres. Seràs comprès només pels pròxims, això t'empenyerà a una certa solitud, aixeca l'ànim. Bon moment per a arranjaments.La jornada serà molt activa, però hauràs de prendre-la amb més paciència per a no caure en el mal humor amb els altres. Els teus esforços seran recompensats de manera ràpida.Assumptes molt importants d'índole familiar centralitzaran la teva atenció i canviaran alguns dels teus plans. Actua amb discreció i no et deixis convèncer a la primera. La teva intuïció t'ajudarà.Encara que amb un cert recel, avui les persones que t'envoltin t'ajudaran en tots els plans. Hauràs de mostrar-te enèrgic perquè compleixin els teus desitjos ràpidament.Serà una molt bona jornada per a trobar un equilibri físic i emocional tan necessari per tu últimament. No t'oblidis de les responsabilitats, però relaxa't una mica.