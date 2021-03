El teu horòscop d'avui: 5 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 04/03/2021 a les 15:03

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Les teves emocions estan una mica desordenades i algunes actituds precipitades et portaran a fer uns passos que després lamentaràs, posa més paciència en la teva actuació. L'atzar estarà de la teva part.Avui posa més atenció en la teva forma de tracte amb els pròxims. Els altres notaran en tu cert grau de fredor i tractaran d'evitar el contacte directe, esforça't i somriu.Una jornada plena d'energia vital per part teva que et portarà a buscar nous objectius i a plantejar-te noves metes. Tindràs en tot moment un suport total de tots.Avui apareixeran nombrosos canvis d'humor que t'acompanyaran durant tota la jornada. Els successos transcorreran amb normalitat excepte en l'amor, compte amb la gelosia.Et veuràs gairebé obligat a acatar els desitjos de la parella. Encara que al principi no t'agradi després aniràs comprovant que et sentiràs bé amb els seus gustos, cedeix només una mica.Serà fàcil entrar en conflicte amb un membre de la família que, per voler-te a la seva manera, no estarà d'acord amb els teus plans, primer pensa després actua. Temprança.Controla la teva precipitació a l'hora d'entaular una relació o aprofundir la que tens. Una mica de tacte per part teva no estaria gens malament. Vigila amb els menjars.Et sents amb gran vitalitat i necessitat de moviment que es farà patent durant el dia d'avui. Atenció, no corris riscos en esports o viatges i fins i tot en l'amor.Avui la teva vena sentimental serà més forta que de costum empenyent-te a realitzar accions d'allò més variades. Sorprendràs a més d'un amb els teus canvis. Fort magnetisme.La teva expressió serà fàcil, però això no vol dir que els pròxims ho entenguin a la primera. La gent et mirarà una mica estranyada no entenent les teves intencions, tu a la teva i a guanyar.Estaràs més sensible que de costum a tot el que ocorri al teu voltant. Les paraules dels pròxims deixaran empremta en el teu cor i et sentiràs feliç. Fàcil romanç a primera vista.