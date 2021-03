El teu horòscop d'avui: 4 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astresCR

Actualitzada 03/03/2021 a les 16:14

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Assumptes financers i familiars centralitzaran la teva atenció durant la jornada. Et sentiràs una mica lligat de peus i mans i reaccionaràs fort. Calma i diplomàcia.

Avui més que captivar amb la teva activitat ho faràs amb el teu gran poder intel·lectual i de convicció. T'envoltaràs de molts però triaràs a molt pocs. El teu magnetisme desborda al màxim.Per a mantenir la tranquil·litat ambiental et tocarà obeir a més d'un, no es tracta que cedeixis a tot però mantingues una mentalitat flexible i tot anirà millor. Utilitza la diplomàcia.És factible que es presenti rivalitat en l'amor, les situacions es transformaran en crítiques si et poses en pla dramàtic, tingues més autoconfiança. Arriben diners per l'atzar.Encara que notis un tracte fred per part d'alguns sers estimats no temis per la teva seguretat. L'expressivitat dels sentiments anirà augmentant a poc a poc, no t'impacientis.Reforça la teva seguretat per a no arribar a caure en la timidesa i crear un cert grau depressiu incompatible amb les teves necessitats dinàmiques d'avui, posa més valor. La parella no et fallarà.No siguis tan meticulós i fred a l'hora d'interpretar les paraules de persones que en definitiva desitgen ajudar-te. Atén consells i et sentiràs millor. Hi haurà millores en el teu treball.Seràs centre d'atracció durant tota la jornada. La teva especial manera de comunicar-te amb els altres atraurà l'atenció de molts i la passió d'algú. No ho desaprofitis.Avui és possible el retrobament amb vells coneguts o familiars, amb ells entaularàs una profunda comunicació i un positiu aclariment de parers. L'atzar estarà amb tu.Desplaçaments i contactes amb noves persones t'aportaran interessants idees de les quals trauràs profit per a les teves activitats. El teu humor serà excel·lent i et farà guanyar punts.El més recomanable per a avui és que et mostris tal qual ets en essència, no permetent per a res que els altres sobrevalorin totes les teves aptituds. Aposta més per tu.No et fiïs tan fàcilment de les primeres paraules o consells de tercers en el teu àmbit professional o en el teu cercle d'amistats. Tu sol sabràs la solució, usa la intuïció.