El teu horòscop d'avui: 3 de març de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 02/03/2021 a les 14:47

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

El teu cor està enviant uns senyals d'alarma, alguna cosa t'ha fet mal i esperes amb ansietat que es curi la ferida. Mira al teu voltant i trobaràs a la persona que t'escolti.

Si notes algun menysteniment per part d'alguna persona no facis el menor cas, senzillament senten enveja de la teva excel·lent situació d'avui. Estàs molt a prop de l'èxit.Ocupa més el teu temps en tasques productives que et donin ràpids resultats i no caiguis a deprimir-te amb pensaments negatius que només estan en la teva imaginació.Jugar a l'amor és bonic, sobretot quan es donen circumstàncies tan particulars i beneficioses com les d'avui. Però vigila, la gelosia i les enveges aguaiten.Com més t'obris als altres i trenquis el gel que avui et separa de les reals vivències del teu entorn, estaràs més vital i la teva projecció social serà òptima. Viatges feliços.La teva necessitat d'expansió i d'intercanvi amorós es veurà una miqueta limitat per raons que escaparan al teu enteniment. Només els més pròxims a tu t'entendran.El teu contacte d'avui amb la societat serà aspre i amb molt poques gratificacions, una mica de paciència. Només seran grats els moments amb la família i el més pròxims.Avui estaran els teus cinc sentits funcionant de gom a gom i fins i tot el sisè sabrà guiar correctament totes les accions que avui emprenguis. Tindràs una sorpresa a casa.Qüestions professionals i de projectes centralitzaran tota la teva atenció i interès de forma gairebé total fent-te oblidar coses importants com l'amor.Algun comentari maliciós per part d'un tercer ocuparà tota la teva energia i alegria. Intenta no entrar en conflicte i veuràs solucionat el problema ràpidament.No dubtis ni un sol segon a assumir responsabilitats que avui t'arribaran si són d'ordre professional. Estàs en plena forma amb totes les possibilitats d'èxit.Atenció a les teves despeses que avui poden ser més grans del normal. Avui és un dia on has d'estar més previngut en el material, les distraccions seran freqüents.