El teu horòscop d'avui: 28 de febrer

Actualitzada 27/02/2021 a les 21:10

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

En la jornada et mostraràs molt alegre i la teva felicitat es contagiarà a la resta de la gent. Avuipots anar de guanyador ja que hi haurà suport isort en tot. Llança't a l'èxit segur.Intenta posar més atenció als detalls ambels pròxims. Aquests et compensaran en gran manerala teva dedicació. En el treball hi haurà novetats interessants i lucratives.Es ressentiran les teves relacions socials si no actues amb més tacte. Controla els teus nervis operdràs unes bones oportunitats d'èxiti avanços. La sort la tens al teu abast.L'activitat en el teu medi laboral serà màxima ien la jornada podràs demostrar davant els altrestota la teva validesa professional. Les finances aniranaugmentant.Se centralitzarà la teva atenció en les finances totala jornada. És bon moment per a invertir peròdeixa aconsellar-te pels pròxims. En l'amorhi ha canvis importants.És convenient que et prenguis un relax durantaquest dia. Les relacions amb els pròxims serantibants i la parella no estarà per la labor. Calmai més paciència, tu sol ho resoldràs tot.Les relacions socials com les afectives cobraran a partir d'avui una nova dimensió. Lasort t'acompanyarà en els teus projectes i desitjos. La nit es promet ser moguda.Centra't més en el pla afectiu i arribaràsavui amb més facilitat a l'assoliment dels teus objectius.El teu magnetisme ajudarà molt així com lesamistats noves que coneguis.El treball i el món social t'obriran portes interessants. En els viatges trobaràs bonsresultats als teus desitjos. Els astres estaranamb tu avui, aprofita la bona ratxa.L'amor se't presentarà avui gairebé en safata.No deixis passar l'oportunitat de viure una experiència inoblidable i excitant. La nit seràmolt moguda i els teus desitjos complaguts.La relació amb els pròxims serà molt fluida iavui podràs treure dels altres tot el quevulguis. T'acaronaran en tots costats però no etpassis en les teves exigències.Avui et notaràs molt actiu i amb totes les ganesdel món a emprendre assumptes nous fins i tot en l'amor. Abans de fer un pas escolta a la tevaintuïció i a les persones de confiança.