El teu horòscop d'avui: 26 de febrer de 2021

Actualitzada 25/02/2021 a les 12:15

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

En el treball com en la teva vida privada hi haurà canvis importants que es desenvoluparan en la mesura que la teva assumeixis responsabilitats. No temis al nou.

Necessitaràs fer ús de la teva natural capacitat de lluita per a enfrontar-te a les persones que avui no seguiran les teves idees. Sigues ferm i guanyaràs. Fermesa en tot.La comprensió et vindrà pel sexe oposat. La relació amb els pròxims serà una mica tibant però al final et sortiràs amb la teva. Sort en diners i inversions, aprofita el dia.Hi haurà diversos canvis de plans i el teu caràcter es mostrarà molt variable. T'has de mantenir amb una idea fixa o perdràs el control de tota la resta. Sense adonar-te estàs despertant l'amor.Bon moment perquè organitzis i dictis els passos a donar tant en la teva professió com en totes les teves activitats. La teva intuïció t'ajudarà molt. S'amplien guanys i arriben beneficis.Novetats i sorpreses hi haurà avui en la teva part financera i guanys. Observa bé on inverteixes i amb qui. Escolta els consells i no et precipitis ni obstinis. Avui raona.Et mostraràs més sensible que altres dies a les paraules i actes dels altres. Et demanaran ajuda moltes persones que gratificaran tot el que facis per ells.Pren-te amb calma totes les teves activitats que avui desenvolupis de cara al públic. Els canvis t'afavoriran i trauràs guanys segurs. No fa falta que avui corris.Mostra't detallista amb la parella o amb els socis i amics tindràs les portes obertes per a tot el que vulguis. En l'amor hi haurà intensitat i podràs expressar-te en total plenitud.No et deixis portar per les teves primeres apetències i recorda totes les teves responsabilitats abans d'actuar. La nit t'aportarà millors aspectes per a tot.Només amb la parella o amb una amistat podràs tenir avui la confiança suficient per a sortir dels teus dubtes. No parlis tant en públic, aplica avui més reserva, ho agrairàs amb el temps.La teva capacitat de treball augmentarà així com el teu rendiment i els beneficis. En la llar hi haurà equilibri i en el social sorpreses molt felices. La sort està avui del teu costat.