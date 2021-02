El teu horòscop d'avui: 25 de febrer de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 24/02/2021 a les 14:51

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Et sentiràs molt actiu i amb totes les ganes del món a emprendre temes nous. Abans de fer un pas escolta a la teva intuïció, tant en l'amor com en els negocis.

Et mostraràs molt alegre i la teva felicitat contagiarà a la resta de la gent. Pots anar de guanyador ja que hi haurà suport i sort en tot. Viatge feliç i amb guanys. Alt magnetisme.Posa més atenció als detalls amb els pròxims, aquests et compensaran en gran manera la teva dedicació. En el treball hi haurà novetats. Vigila si condueixes sobretot a la nit.Es ressentiran les teves relacions socials si no actues ja amb més tacte. Controla els teus nervis o perdràs unes bones oportunitats d'èxit i avanç. Sorpresa en l'amor.L'activitat en el teu mitjà laboral serà màxima i en la jornada podràs demostrar davant els altres tota la teva validesa professional. Les finances aniran augmentant i els teus projectes a tota marxa.El teu món financer centralitzarà la teva atenció tota la jornada. És bon moment per a invertir però deixa aconsellar-te pels pròxims. En l'amor hi ha canvis que t'aportaran més felicitat.És convenient que et prenguis un temps de relax. Les relacions amb els pròxims seran tibants i la parella no estarà per la labor, calma i descans. La nit es presentarà molt millor.Les teves relacions socials com les afectives cobraran a partir d'avui una nova dimensió. La sort t'acompanyarà en els teus projectes i desitjos, fins i tot l'atzar et donarà avui una sorpresa.Concentra't més en el pla afectiu i arribaràs amb més facilitat al total dels teus objectius. El teu magnetisme t'ajudarà molt, juntament amb les amistats.El treball i el món social t'obriran interessants portes i perspectives en la jornada. En els viatges trobaràs bons resultats als teus desitjos. Guanys fàcils en inversions.L'amor estarà en la jornada més prop del que creus. Deixa els teus prejudicis i llança't a les experiències que seran excitants. Es presenta una nit ardent i amb sorpresa que no oblidaràs.La relació amb els pròxims serà molt fluida i podràs treure dels altres tot el que vulguis. T'acaronaran en tots costats sent centre d'atenció. És el dia perquè aconsegueixis els teus avanços.