El teu horòscop d'avui: 23 de febrer de 2021

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 22/02/2021 a les 11:55

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Els desacords que tinguis avui amb aquells o aquell que t'estima intensament ho pagaràs molt car amb el temps. Bolca't més amb la parella, avui necessita de les teves manyagues.

Velles tensions es dissiparan i et sentiràs en la jornada amb moltes ganes d'activitat i vivències. En els viatges hi haurà agradables sorpreses. Sort en l'atzar i amb un nou enamorament.No et mostris massa dogmàtic i possessiu amb els teus avui o et guanyaràs alguns enfrontaments. Les activitats a l'aire lliure et beneficiaran. La nit promet.Serà avui una jornada molt positiva tant dins del cercle familiar com en el social. Aprofita els viatges que seran intensos i molt agradables. És una jornada per a avançar en tot.Tindràs una trobada molt important que podrà canviar molt de la teva vida futura. Els assumptes domèstics i l'amor de la parella brillaran positivament. Arriba diners per inversió.S'ampliarà el teu cercle d'amistats i la teva imatge personal creixerà en gran manera. Tot el que proposis serà escoltat i secundat pels altres. Si desitges millores, avui és el dia just.Evita el quedar-te a casa o aïllat socialment. Les teves bones possibilitats estan avui en el contacte amb la gent. L'amor i la passió es presentaran fàcilment. El teu atractiu eròtic de gom a gom.Augmentarà la teva energia i ganes de viure. Les experiències d'avui seran molt beneficioses per al teu futur. Tindràs gran magnetisme sobre els altres. La nit es presenta moguda.És recomanable que et controlis més en el teu caràcter, en la jornada es mostrarà molt forta i feriràs a algú sense voler. Relaxa't més, calma i paciència. Recorda que l'amor ho cura tot.Les teves activitats socials seran beneficioses i en els viatges trobaràs situacions de canvi i èxit. La parella estarà amb tu i les aventures seran vàries. És un dia d'èxit si t'ho proposes.No prenguis decisions importants en el que a l'amor es refereix durant el dia d'avui. Deixa que passin els mals fums dels quals t'envoltin i després ataca. Arriben canvis en la llar a millor.Situacions molt felices s'aniran produint al llarg de la jornada. La teva capacitat amatòria augmentarà en gran manera facilitant-te la vida i els èxits. Avui no dubtis a actuar de gom a gom.