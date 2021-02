El teu horòscop d'avui: 22 de febrer

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 19/02/2021 a les 16:43

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

El medi ambient exercirà una certa tensió psicològica en la teva persona que et potenciarà la necessitat de buscar fugides. Refugia't en llocs tranquils i amb gent nova.Seria recomanable que avui t'allunyis una mica del món i de la gent, no t'importi tornar-te una mica ermità. El teu cap i cor necesiten centrar-se una mica més. La nit promet.Està bé que meditis tot el profundamente que vulguis la situació, però no vagis a passar-te en l'anàlisi, perdries l'oportunitat de viure coses diferents. Obre't més al món en tot.Controla més avui la teva ansietat, no per molt córrer arribaràs a tot. La sort està de la teva part i amb una mica d'intuïció per part teva aconseguiràs totes les metes desitjades.Compte amb la teva impulsivitat tant en els negocis com en l'amor. El teu afany d'aventures i la teva innata versatilitat t'empenyerà cap a situacions incontrolables per tu.Durant la jornada hauràs d'aprendre a repartir coses teves personals entre la gentque més et vol. La parella demanarà intimitat, si li ho concedeixes guanyaràs en felicitat.La teva part laboral d'avui anirà carregada de responsabilitats, però no temes ja que arribaràs a tot i aportaràs excel·lents idees noves a companys i superiors. Sort en viatges.La teva vida de parella millorarà molt a partir de que deixis més llibertat de moviment a la teva mitja taronja. No et creguis tan indispensable en tots els camps. A poc a poc i bona lletra.Molta cura a obrir la boca més del compte amb els teus companys de treball ficant-te en assumptes que no et concerneixen. Dedica't a les teves tasques en solitud.Avui t'alteraràs amb facilitat i pagarà els plats trencats el que menys culpa té. Tracta de controlar-te primer de tot per a no tenir que anar demanant perdó constantment.La teva forta capacitat artística d'avui la plasmaràs amb facilitat ja que l'ambient t'afavorirà en la tasca creativa en i en la teva part laboral. Gaudeix més del moment.Molt de compte amb el que diguis o facis amb el sexe oposat, la qual cosa comuniquis avui es podrá interpretar malament i serà font de conflictes. Deixa't de flirtejos i enamoriscaments, centra't més.