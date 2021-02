El teu horòscop d'avui: 21 de febrer

Descobreix què et pronostiquen els astres

Actualitzada 19/02/2021 a les 16:41

Àries (21 de març - 19 d'abril)

Taure (20 d'abril - 20 de maig)

Bessons (21 de maig - 20 de juny)

Cranc (21 de juny - 22 de juliol)

Lleó (23 de juliol - 23 d'agost)

Verge (24 d'agost - 22 de setembre)

Balança (23 de setembre - 22 d'octubre)

Escorpí (23 d'octubre - 21 de novembre)

Sagitari (22 de novembre - 21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre - 19 de gener)

Aquari (20 de gener - 19 de febrer)

Peixos (20 de febrer - 20 de març)

Sorpreses dins de la família variaran els teus plans però això no et portarà complicacions. Si viatges prepara tot amb cura o t'oblidaràs alguna cosa. Nit molt ardent que no oblidaràs.Una cert nerviosisme et posarà una cosa rebel i poc submís als requeriments de la teva parella i amics. Hi ha risc de ruptures si no ets més flexible. Relaxa't més i deixa't estimar.El teu pla social estarà més alterat que de costum. Més que el sortir a nous llocs et beneficiarà el passar-ho en la intimitat amb els teus. Més cura si condueixes.Allunya't de tot allò que amb el treball o les obligacions estigui lligat. Aprofita el vespre per als teus plaers. Sort en l'atzar. Viu més la part positiva de tot.La teva capacitat d'amor es farà més ferm avui. Moments feliços amb els teus i afalacs per part de la parella et faran sentir més feliç que mai. Nit moguda i ardent.Amb la teva expressió d'avui conquistaràs a una persona que ni tu mateix t'ho esperes. Despertaràs sentiments oblidats en tu mateix molt excitants. El teu erotisme estarà al més alt.Serà bo passejar o el fer alguna excursió ja que avui l'ambient de la llar ofegarà una mica les teves inquietuds i et sentiràs com atrapat. Allunya a la gent conflictiva.Viuràs molt de prop l'amor i l'afecte dels més propers. Els moments agradables elspassaràs a la llar juntament amb els teus. Arriba una notícia que canviarà a millor els teus plans.Mesura bé els teus actes i paraules ja que és molt factible que estiguis potenciant unes situacions tibants a nivell de les teves relacions d'amistat i amb els teus familiars.Diverses persones estaran avui molt atentes al que diguis i facis. Qualsevol esforç per part teva estarà compensat íntegrament, és un dia per a gaudir de tot.Cura avui amb els consells que dónes als pròxims. Els amics es guiaran pel que s'ha dit i pots ficar la pota, primer practica'ls i després predica'ls. Hi haurà un retrobament.En el social podràs avançar molt si utilitzes una actitud tendra i menys impetuosa. No exigeixis massa a la teva parella ja que et podries quedar sol. Tacte i suavitat seran les teves armes